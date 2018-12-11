Bahçeli'nin elindeki kağıt dikkat çekti! Böyle cevap verdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Binali Bey aday olursa başımızın üstünde yeri var. Aday olursa istifasına gerek yok, seçildikten sonra da istifa edebilir" diye konuştu.

Bütçe görüşmelerine verilen arada gazetecilerle sohbet eden MHP lideri Bahçeli, 'Cumhur İttifakı'na ilişkin soruları, cebinden x+y≥z formülünün yazılı olduğu kağıdı çıkartarak yanıtladı.