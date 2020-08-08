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Aktüel

Bahçelievler'deki trafik kazasında iki kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-08-08 03:50:59 -
Bahçelievler'deki trafik kazasında iki kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Basın Ekspres Yolu Edirne istikametinde seyir halinde olan Filistin asıllı Hamdi Jawarish'in kullandığı 34 MP 3744 plakalı otomobil, arıza yaptığı için sağ şeritte duran Hüseyin Dağ idaresindeki 34 LOJ 96 plakalı otomobile çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler Jawarish ve Dağ, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Dağ'ın otomobilinde bulunan Pusar isimli köpek de yakınları tarafından araçtan çıkarıldı.

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