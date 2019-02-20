Bahçelievler’de yollar çiçek açıyor

Burhaniye Belediyesi’nin ilçedeki yol seferberliği hız kesmeden devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesinde 4 caddede parke taş yol yapımına başladı.

İşleri bizzat takip eden Belediye Başkanı Necdet Uysal, yapım çalışmaları ile ilgili bilgiler aldı. 2778, 2779, 2781 ve Hilmi Efe Caddelerinde sürdürülen parke taş yol yapımı ise mahalle halkını sevindirdi. Belediye Başkanı Necdet Uysal, “Bugüne kadar Bahçelievler Mahallemiz için 34 bin metrekare parke taş yol, on bin m2 sathi kaplama yol, 29 bin m2 asfalt yol yaptık. Vatandaşlarımızın huzur ve mutluluğu için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemizin en büyük mahallesi olan Bahçelievler Mahallemiz için bugüne kadar görülmeyen hizmetleri verdik. Yolları, park ve yeşil alanları, alt yapısı gibi hizmetleri verdiğimiz gibi sosyal belediyecilik anlamında okullarımıza, camilerimize, ihtiyacı olan vatandaşlarımıza her daim destek olduk. Bahçelievler Mahallemizin 4. caddesinde yürütülen çalışmalar en kısa sürede bitirilerek halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.