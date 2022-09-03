Bahçelievler'de yeni dönem: Rams Garden

Sektöründe uluslararası bir tecrübeye sahip olan Rams Global Türkiye, İstanbul Bahçelievler'de 729 konut ve 40 ticari ünite inşa edecek. 11 bloklu projenin satışları ise Eylül 2022 itibariyle başladı.

Ön talepleri alınmaya başlanan projede 2+1, 3+1, 4+1 ve 5+1 seçenekleri sunuluyor.

Günümüzde ev sahibi olmak yalnızca dört duvarla çevrili bir yapıyı satın almanın ötesine geçti. Ev alacak olanlar konutların sosyal imkanlarını da yakından araştırıyor. Rams Garden Bahçelievler; ailelere sıcak bir yuva olmanın yanı sıra pek çok imkan da sağlıyor. Projede 33.000 m²'lik yeşil alan, yürüyüş-koşu parkuru ve alışveriş caddesi olanağı bulunuyor.

İstanbul'un merkezinde bulunan Rams Garden Bahçelievler; 15 Temmuz Köprüsü'ne 22 dakika, Avrasya Tüneli'ne 17 dakika, Yenikapı İDO'ya 15 dakika, Yıldız Teknik Üniversitesi'ne 5 dakikalık mesafede bulunuyor. Ayrıca projenin yapılacağı bölge hastane, okul ve alışveriş merkezlerine yürüme mesafesinde...

Rams Global şimdiye kadar Kazakistan, Tayland, Dubai ve Moskova'da pek çok projeye imza attı. Kaliteli yaşam alanları üretme konusunda deneyimli olan Rams Global bu tecrübesini İstanbul'da inşa edeceği konut projesine en iyi şekilde yansıtmak istiyor.

RamsGarden Bahçelievler projesinde ön talep dönemine özel olarak hem yüzde 20 indirim hem de 24 ay 0 faiz fırsatı sunuluyor.

RAMS Global CEO’su Devran Bülbül, "11 bloklu bir proje olarak tasarladık. 729 konut ve 40 ticari ünite inşa edilecek. Projeye başladıktan 2-3 ay sonra satışlara da başlayacağız. Başka bir firma olsaydı hemen satışa çıkarırdı. Bir yap-sat anlayışı ile çalışmaya devam edeceğiz. Arsa dahil projenin yatırım maliyeti 3 Milyar TL’yi buluyor. Projenin yüzde 100’ünü biz yapacağız ve süreçlerin tamamını biz yöneteceğiz” ifadelerini kulları.

Rams Garden Bahçelievler projesi hakkında detaylı bilgi almak ve kendinize en uygun daireyi bulmak için 444 47 48'i arayabilirsiniz.