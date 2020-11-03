Bahçelievler'de yanan evde cesedi bulunan kadının öldürülmesi olayında 2 kişi tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de bir evde çıkan yangında cesedi bulunan Fatma Mavi’yi öldürdükten sonra evini yaktığı iddia edilen 2 şüpheli, ''tasarlayarak öldürme'' suçundan tutuklandı.



Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 1 Kasım'da Şirinevler Mahallesi Mahmutbey 4. Sokağı'ndaki bir evde çıkan yangında Fatma Mavi'nin (31) cesedinin bulunması üzerine çalışma başlattı.



Olayı şüpheli bulan polis, Fatma Mavi'nin olaydan önce görüştüğü taksi şoförü erkek arkadaşı Ergin A’yı (28) ve olayda ona yardım ettiği belirlenen Ali İlkay S’yi (19) gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, Bakırköy Adalet Sarayı’na sevk edildi.



Cumhuriyet savcılığına ifade veren şüpheli Ergin A, hem kırtasiyecilik, hem korsan taksicilik yaptığını, Fatma Mavi ile 3 Ekim 2020’de aracında bindiği için tanıştığını ve samimiyetlerinin geliştiğini söyledi.



Şüpheli Ergin A, 31 Ekim’i 1 Kasım’a bağlayan gece saatlerinde Fatma Mavi’nin evinde bulunduğunu ifade ederek, "Fatma ile birlikteyken, Eylem isimli arkadaşını aldık ve Etiler’e giderek bir arkadaşını daha aldık. Sonrasında tekel bayine uğradık, buradan alışveriş yaptılar. Akabinde Taksim’de bir otele gittik. Araçtan indiler, otele gittiler. Giderken Fatma bana bir torbacının geleceğini, o kişiden uyuşturucu madde almamı söyledi. Bir süre sonra torbacı geldi, Fatma para getirdi ve maddeleri aldı." dedi.



Söz konusu torbacıyı Fatma, daha önce uyuşturucu aldığı için tanıdığını aktaran şüpheli Ergin A, Fatma’nın uyuşturucu maddeleri aldıktan sonra otele döndüğünü, kendisinin de Taksim’de vakit geçirdiğini ve sabah olduğunda evine gittiğini aktardı.



Şüpheli Ergin A, tam eve gireceği sırada Fatma’nın kendisine sabah saatlerinde mesaj attığını belirterek, "Fatma, kendisini almamı istedi ancak acelesi olduğunu söyledi. Ben de Taksim’deki tanıdığım bir taksiciyi yönlendirdim. Fatma evine gitti. Ben de kırtasiye dükkanına gittim. Ali İlkay S’den kırtasiye dükkanını açmasını istedim. Tuvalet ihtiyacımı karşılayarak evime gittim. Fatma’yı otele bıraktıktan sonra bir daha yüz yüze görmedim. Dolayısıyla kendisini öldürdüğümü kabul etmiyorum." diye konuştu.



Vücudundaki yanık izlerinin elinden çaydanlık devrilmesi sonucu oluştuğunu, uyuşturucu maddenin etkisindeyken polislerin kendisini gözaltına aldığını söyleyen şüpheli Ergin A, bu maddenin etkisindeyken polislerin kendisini kolayca yönlendirmesiyle Fatma’yı boğarak öldürdüğünü, sonrasında yaktığını söylediğini ancak bunların doğru olmadığını savundu.



Bir diğer şüpheli Ali İlkay S. de ifadesinde, olayın olduğu gün diğer şüpheli Ergin A. ile olay günü görüşmediğini, olaydan 3 hafta önce ise şüpheliyle aralarında yaşanan tartışma nedeniyle küs olduklarını belirtti.



Benzin istasyonundan benzin almadığını, görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını iddia eden şüpheli Ali İlkay S, "Şüpheli Ergin A’nın 1 Kasım’da beni aradığı doğrudur. Ancak herhangi bir görüşme gerçekleşmemiştir. Birkaç defa ‘alo’ dememe rağmen, konuşmayınca telefonu kapattım. Kendisine kırtasiye kapısını açtığım doğru değildir. Suçlamayı kabul etmiyorum." dedi.

Savcılık, şüphelileri tutuklanmaları istemiyle hakimliğe sevk etti. Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, 2 şüphelinin "tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.







