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Aktüel

Bahçelievler'de okullar LGS öncesi dezenfekte edildi

Yeniakit Publisher
2020-06-18 11:40:55 -
Bahçelievler'de okullar LGS öncesi dezenfekte edildi

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de, 20 Haziran'da yapılacak Liselere Giriş Sistemi (LGS) sınavı öncesi okullarda dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Bahçelievler Belediyesi Temizlik İşleri ve Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler, yen tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sınav öncesi okulları bahçelerinden lavabolarına, merdiven korkuluklarından sınıflarına kadar temizliyor.

Bahçelievler Kumport Ortaokulu'nda yapılan temizlik çalışmaları kapsamında, sınıflar ve lavabolar dezenfekte edildi, havalandırıldı. Okul bahçesi ve ortak alanlar da özel solüsyonlarla yıkandı.

Okulun girişine ve her sınıfın kapısına, öğrenciler için dezenfektan ve tekli paketler halinde maske yerleştirildi. Okul binasına girişte sosyal mesafeyi korumak için kapı dubalarla iki ayrı giriş şeklinde bölündü, yerlerde işaretlemeler yapıldı.

Ayrıca, okulda birçok yere koronavirüs salgınından korumak için 14 kuralı içeren afişler yerleştirildi.

Bahçelievler'de LGS'ye 58 okulda 11 bin 300 öğrenci girecek, sınavda 2 bin 260 personel görev yapacak.


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