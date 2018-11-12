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Bahçelievler'de kaza yapan taksi yayaların arasına daldı: 2 kişi yaralı

Bahçelievler'de kaza sonucu kontrolden çıkan bir taksi, motosikletlere çarparak yayaların arasında daldı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 15:01
Bahçelievler'de kaza yapan taksi yayaların arasına daldı: 2 kişi yaralı

Olay, Mahmutbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde seyreden ticari taksiye ara sokakta çıkan bir araç çarptı. Kazanın etkisiyle kontrolden çıkan taksi, önce park halindeki motosikletlere çarptı, ardından kaldırımda çıkarak yayaların arasına daldı. Kaldırımdaki bir reklam tabelasına çarparak durabilen taksi, restorana dalmaktan son anda kurtuldu. Caddenin adeta savaş alanına döndüğü kazada bir kadın ve bir çocuk hafif yaralandı. Olayı gören vatandaşlar, kazada hafif yaralanan çocuğun ticari taksi sürücünün oğlu olduğunu söyledi. Yaralı çocuk ve kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza mahalline gelen polis ekipleri de ticari taksiyi çekici yardımıyla olay yerinden kaldırdı. 

Feci kaza, güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde ara sokaktan çıkan bir araç taksiye çarpıyor. Kontrolden çıkan taksi ise motosikletlerin arasında dalıyor. Çevredeki vatandaşlar da kazayı dehşetle izliyor. 

Kazayı gören Mehmet Ertem isimli esnaf, “Kaza anında ben içeride çalışıyordum. Gürültüye bakınca taksinin uçtuğunu gördüm açıkçası. Taksiye yandan gelen araç vurunca taksi de dengesini kaybederek, motorları da altına alarak bizim reklam direğine vurarak durdu. Yan taraftaki dükkanlar doluydu. Eğer direk olmasaydı ciddi hasar olurdu. Hep duyuyorduk eve araç nasıl girmiş balkondan diye ama bunu da yaşamış olduk. Hafif yaralılar var. Bir teyze vardı burada götürdüler. Öbür yaralı da ticari taksiye vuran sürücünün çocuğu” diye konuştu. 

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 15:01
  1. kaza

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