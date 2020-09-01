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Gündem Bahçelievler’de kanlı saldırı! Çok sayıda yaralı var
Gündem

Bahçelievler’de kanlı saldırı! Çok sayıda yaralı var

İstanbul Bahçelievler’de 2 araçla gelen kimliği belirsiz şahıslar girdikleri cadde üzerinde husumetli olduğu kişilere ateş açması sonucu 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-01 01:42:00 -
Bahçelievler’de kanlı saldırı! Çok sayıda yaralı var

Olay, dün gece 23:00 sıralarında İstanbul Bahçelievler'de Zafer Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde oldu. Verilen bilgiye göre yüzlerinde cerrahi maske bulunan kimliği belirsiz kişiler 2 araçla geldikleri cadde üzerinde husumetli oldukları öğrenilen şahıslara kurşun yağdırdı. Olayda 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye sevk etti.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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