Bahçelievler'de gazetecilere 7 gün 24 saat ücretsiz kahve

Bahçelievler Belediyesi, gece gündüz demeden görev yapan gazetecilere destek olmak amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. İlçenin önemli ulaşım noktalarından biri olan metrobüs güzergâhındaki BiKahve Ömür Sosyal Tesisleri, basın mensuplarına 7 gün 24 saat ücretsiz kahve hizmeti sunmaya başladı.

21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen programa Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Programda gazetecilerle bir araya gelerek sohbet eden Başkan Bahadır, basın çalışanlarının yoğun ve zorlu mesai şartlarına dikkat çekti. Etkinlikte gazetecilerle hatıra fotoğrafı da çektiren Bahadır, uygulamanın tüm basın mensuplarına açık olduğunu vurguladı.

GAZETECİLERE ÜCRETSİZ KAHVENİN YANI SIRA ÇALIŞMA VE DİNLENME İMKÂNI

Uygulama kapsamında gazeteciler, BiKahve Ömür Sosyal Tesisleri'nde günün her saatinde ücretsiz kahve içebilecek. Tesiste ayrıca basın çalışanlarının haberlerini hazırlayabilecekleri çalışma alanları, telefon ve bilgisayarlarını şarj edebilecekleri noktalar ile dinlenme ve buluşma imkânları bulunuyor.

Ücretsiz kahve hizmetinden yararlanmak isteyen gazetecilerin, basın kartı veya çalıştıkları kuruma ait kimlik kartıyla Bahçelievler Belediyesi'ne başvurması gerekiyor. Başvurunun ardından belediye tarafından verilecek özel kartla basın mensupları, BiKahve Ömür Sosyal Tesisleri'ndeki hizmetten 7 gün 24 saat yararlanabilecek.

“HEKİMLİK NASIL ZORSA GAZETECİLİK DAHA ZOR”

Programda gazetecilerin gününü kutlayan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, kendi mesleği olan hekimlikle gazeteciliği karşılaştırarak basın çalışanlarının fedakârlıklarına dikkat çekti.

Bahadır, “Bugün 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü. Hepinizin Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Kazasız belasız nice başarılı meslek hayatı diliyorum. Zor bir meslek. Ben hekimim. Hekimlik nasıl zorsa gazetecilik daha zor. Hekimlik belki savaş ortamında, dışarıda yapılıyor. Onun haricinde hastanede 7/24 nöbetteyiz ama siz savaşta da barışta da hep dışarıdasınız. 7/24 bomba atılırken oradasınız. Yangın, sel olduğunda oradasınız. Ben görüyorum. Takip ediyorum. Çoğu arkadaş ile de tanışıyoruz. Muhabirliğinden genel yayın yönetmenliğine kadar her kesimi, her kademesi zor bir meslek. Allah yardımcınız olsun.” ifadelerini kullandı.

“DÜNYADA HİÇBİR GAZETECİNİN ÖLDÜRÜLMEDİĞİ BİR BARIŞ ORTAMI DİLİYORUM”

Dünyanın farklı bölgelerinde, özellikle çatışma alanlarında görev yapan gazetecilerin karşılaştığı tehlikelere de değinen Başkan Bahadır, Filistin'de hayatını kaybeden basın mensuplarını andı.

Bahadır, “Dünyada hiçbir gazeteci arkadaşımızın şehit edilmediği, öldürülmediği bir barış ortamı diliyorum. Biliyorsunuz Filistin'de kaç tane basın mensubu maalesef oldu. Ben onlara da Allah'tan rahmet diliyorum.” dedi.

“BİZİM KAPIMIZ TÜM GAZETECİ ARKADAŞLARIMIZA AÇIK”

Bahçelievler Belediyesi'nin sosyal tesis yatırımlarına da değinen Başkan Bahadır, gazetecilere yönelik uygulamanın, basın çalışanlarının düzensiz mesai saatleri ve çalışma koşulları düşünülerek geliştirildiğini söyledi.

Bahadır, “Biliyorsunuz bizim sosyal tesislerimiz var. 16'ncısını yaptık. Şimdi 17'ncisini açacağız. Bunlardan bir tanesi de Bahçelievler İncirli'de bir AVM'nin yanında sosyal tesisimiz BiKahve'miz var. Burada arkadaşlarımızla hep düşünüyorduk. Çünkü zaman kavramı yok. Yazın da kışın da gece yarısı, sabaha karşı yok. Her zaman gelip oturabileceğiniz, 7 gün 24 saat, kışın özellikle ısınabileceğiniz bir yerde sizlere kahve ikram etmek istiyoruz.” diye konuştu.

Hizmetin hiçbir ayrım gözetilmeksizin bütün basın çalışanlarına sunulacağını vurgulayan Bahadır, sözlerini şöyle tamamladı:

“Ücretsiz kahvelerimiz her zaman için bekliyoruz. O basın, bu basın değil, herkese açığız. Bizim kapımız tüm gazeteci arkadaşlarımıza, basın mensuplarımıza, televizyoncu arkadaşlarımıza herkese açık.”