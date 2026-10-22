  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mekke Anlaşması’nın ardından Bedir Mutabakatı! Ümmetin vahdetine bir adım daha Başörtülü hakime nefret kusan 28 Şubat artığı avukatın yargılandığı davada karar çıktı: Madalya da taksaydınız! Puansız Lille’i yerden yere vurdular! Cim-Bom’un tokadı Fransızları çıldırttı Fatih Süleyman Denizolgun: Firavunvari sistem yıkılıyor: ‘Kuriş Terör örgütü dosyasının açılmasına çok az kaldı’ Yardım istiyordu, meğer eşinin 2 aracı varmış! ‘Çocuğum hasta’ diyerek vicdanları sızlattı bakın ortaya ne çıktı! 350 milyon liralık sahte parfüm yapmışlar! Operasyonun detayları belli oldu Fon yasa teklifinde ilk 5 madde kabul edildi! Ara ödeme yapılabilecek Kremlin duyurdu: Üçlü zirve kararı Fon soruşturmasında yeni gelişme: 5 kişi daha gözaltına alındı! Yakalananların sayısı 31’e yükseldi Keleş ve on binlerce hap ele geçirildi! Ankara'da operasyon
Ekonomi Fon Kurulu yedinci kez toplandı! 18 fonun tasfiyesi tamamlandı
Ekonomi

Fon Kurulu yedinci kez toplandı! 18 fonun tasfiyesi tamamlandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Fon Kurulu yedinci kez toplandı! 18 fonun tasfiyesi tamamlandı

İletişim Başkanlığı, Yedinci Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında gerçekleştirildiğini açıkladı. Hedef Portföy Yönetim Şirketi A.Ş.’nin kurucusu olduğu 31 fondan 18’inin tasfiyesi 21 Ekim 2026 itibarıyla tamamlandı. Bu kapsamda 10 bin 8 hesaba toplam 8,9 milyar TL ödeme yapılırken, sürecin başından bu yana 55 bin 755 hesaba yapılan ayni ve nakdi tasfiye ödemelerinin toplamı 49,7 milyar TL’ye ulaştı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Yedinci Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bu bakanlıklarımızın ilgili kurum ve kuruluşları katılmıştır.

SPK’nın 15.10.2026 tarihli Kararı ile tasfiye ödemelerine başlanan Hedef Portföy Yönetim Şirketi A.Ş.’nin kurucusu olduğu fonların tasfiye işlemleri ile ilgili olarak; 31 fonun 18’inin tasfiye işlemleri 21.10.2026 itibarıyla tamamlanmıştır. Bu kapsamda, toplam 10.008 adet hesaba 8,9 milyar TL ödenmiştir. Söz konusu grubun kalan 13 fonunun tasfiyesine ilişkin çalışmalar da hızlıca tamamlanacaktır.

Böylece, sürecin başından bu yana; tasfiye sürecinde olan fonların sayısı 131’den 47’ye düşmüş, 55.755 hesaba toplam 49,7 milyar TL tutarında ayni ve nakdi tasfiye ödemesi yapılmıştır.

Önceki Fon Koordinasyon Kurulu kararlarına istinaden Sermaye Piyasası Kurulunca tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarında tasfiye sürecinin adil, şeffaf ve etkin şekilde yürütülmesi ve ödemelerin hukuki güvenceye kavuşturulmasını sağlayacak kanun teklifinin görüşmeleri TBMM Genel Kurulunda devam etmekte olup, teklifin kısa süre içinde yasalaşacağı öngörülmektedir. Görüşülmekte olan kanun teklifinin kabul edilmesinin ardından, kalan fonlara ait ara ödemelere ilişkin süreçler hızlıca ilerletilecektir. Elde edilen fahiş ve haksız kazançların geri alınmasına yönelik süreçler Adalet Bakanlığı, TMSF ve MASAK tarafından titizlikle takip edilmektedir.

Tasfiye süreci; hisse senedi piyasalarını olumsuz etkilemeyecek bir anlayışla ve en yüksek sayıda yatırımcının, ödemelerini mümkün olan en yüksek değerde alabilmesini temin edecek bir yaklaşımla yürütülecektir.

Tasfiye sürecinin teknik düzeyde günlük bazda takibini yapmak ve kurumlar arası ortak çalışmalarda eş güdümü sağlamak üzere Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Kutluhan Taşkın görevlendirilmiştir. Bağımsız düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile tasfiye sürecinde görev alan diğer kurumlar, kendi yetkilerinde bulunan hususlarda kamuoyunu bilgilendirecektir.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Beko

Vurguncular hala niye aciklanmitor ne bekleniyor

Evi olmayan ezilene ALLAH AŞKINA

Bu kadar toplandınızmı kiralar artarken . Garibinduasına deyil artık belli oldu. FONCUNUN BEDDUASINAMI TALİBSİNİZ. Hani Tokiler nerde hesaplı taksitler nerde kime ev teslim ediyorsunuz ki bu kadar toplanmıyorsunuz. Paralıolan itibarlı calsada haksız kazanç olsada. Amaunutmayın reisin ekonomisini bozan vurguncu arlasından panikle toplantı yapanlar bu ezan okunan şehitler ülkesinin seher vaktinde sizlere dua edenlerin duasının netiçesini alırsınız. Dünyadamekan ahirette iman , üretimde verim aikede huzur millet ve ülkenin gelişimi her kesin ev sahibi olmasına baglı. Parasıcok olan vurup kacıyor yurt dışına para aktarıyor. Bumillet bu vatana calılacaksa dükkan ve ev sahibi yapın ATLAMAYIN
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23