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Gündem Gençlerin ilk araç alımına devlet desteği: 1,6 motor araçlarda KDV sıfırlanıyor
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Gençlerin ilk araç alımına devlet desteği: 1,6 motor araçlarda KDV sıfırlanıyor

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Gençlerin ilk araç alımına devlet desteği: 1,6 motor araçlarda KDV sıfırlanıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, 18-25 yaş arasındaki gençlerin ilk araç alımlarında, motor hacmi 1,6 litreyi aşmayan araçlar için KDV muafiyeti uygulanacağını açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gençlerin araç sahibi olmasını kolaylaştırmaya yönelik yeni bir destek programı gündeme geldi. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, 18-25 yaş arasındaki gençlerin ilk araç alımlarında, motor hacmi 1,6 litreyi aşmayan araçlar için KDV muafiyeti uygulanacağını açıkladı.

 

İKİNCİ EL ARAÇ ALIMLARINDA KREDİ MALİYETLERİNİ DÜŞÜRME HEDEFİ

Gençlerin araç sahibi olabilmesi için iki ayrı destek mekanizması oluşturacaklarını belirten Üstel, ilk araç alımlarında vergi yükünü azaltmasını yanı sıra ikinci el araç alımlarında da kredi maliyetlerini düşürmeyi hedeflediklerini ifade etti. Ülkede araç sahibi olmanın önemli bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Ünal Üstel, toplu ulaşımda yaşanan sıkıntılara dikkat çekerek, yeni dönemde toplu taşımanın geliştirilmesi için de adımlar atılacağını kaydetti.

AİLELERİN EKONOMİK YÜKÜ HAFİFLETİLECEK

İlk aracını satın almak için birikim yapan gençlerin ve çocuklarına araç almak isteyen ailelerin karşılaştığı ekonomik zorlukların farkında olduklarını belirten KKTC Başbakanı, destek paketiyle araç alım maliyetlerini azaltmayı amaçladıklarını söyledi. Ünal Üstel, gençlerin eğitim hayatından çalışma hayatına geçişlerinde ve kendi düzenlerini kurma süreçlerinde devlet desteğinin artırılacağını belirterek, aile bütçelerine katkı sağlayacak yeni uygulamaların hayata geçirileceğini ifade etti. Yeni dönemde gençlere yönelik desteklerin devam edeceğini bildiren Üstel, gençlerin KKTC'de çalışmasını, üretmesini ve geleceklerini kurmasını hedeflediklerini kaydetti. Başbakan Üstel, önümüzdeki yılı gençlerin yılı olarak ilan ettiklerini hatırlatarak, gençlerin yaşamını kolaylaştıracak destek paketlerini aşamalı olarak uygulamaya koyacaklarını belirtti.

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