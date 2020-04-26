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Aktüel

Bahçelievler’de baba-oğlu öldüren zanlı, polis ekiplerince yakalandı

Bahçelievler’de 2 kişinin öldürüldüğü cinayetin katil zanlısı yakalandı.

2020-04-26 12:07:03 -
Bahçelievler’de baba-oğlu öldüren zanlı, polis ekiplerince yakalandı

Bahçelievler’de 2 kişinin öldürüldüğü cinayetin katil zanlısı yakalandı. Zanlının öldürdüğü kişilerden birinin eşinin hamile olduğu ve cenaze günü doğum yaptığı öğrenildi. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olay, 17 Şubat günü saat 13.50 sıralarında Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde meydana gelmiş, bir şahıs, Sami Bulut (55), oğlu Kürşat Bulut (34) ve akrabaları Samet Bulut’u (34) vurmuştu. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Sami Bulut ve oğlu Kürşat Bulut kurtarılamazken, Samet Bulut ise vücuduna isabet eden mermiler yüzünden sakat kaldı. Olayda hayatını kaybeden Kürşat Bulut’un eşinin hamile olduğu, Bulut’un cenazesinin gömüldüğü gün eşinin doğum yaptığı ortaya çıktı. Olay sonrası polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları sonucu, olayın şüphelisinin bir dönem Sami Bulut ile ortak iş yaptığı öğrenilen Ali Ş. (69) olduğu belirlendi. Ekipler, müteahhitlik yaptığı bilinen Ali Ş.’yi 24 Nisan günü Esenyurt’ta cinayette kullandığı değerlendirilen silah ile birlikte yakaladı. Zanlı, sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.


İfadesi alınan zanlı, daha önce Sami Bulut ile ortak iş yaptıklarını, bu nedenle Bulut’a borçlandığını anlattı. Olay günü Sami Bulut’un kendisinden alacağını istediğini ve bu nedenle tartıştıklarını söyleyen zanlı, sinirlenmesi üzerine Bulut ve yanındakilere ateş ettiğini kaydetti.


Şüpheli Ali Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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