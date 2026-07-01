Bahçelievler’de 4 Bin 200 Çocuk Bisikletine Kavuştu

Çocukların fiziksel gelişimlerine katkı sunmak, spor alışkanlığı kazandırmak ve başarılarını ödüllendirmek amacıyla başlatılan proje, ailelerden de yoğun ilgi görüyor. Bahçelievler Belediyesi, “Bahçelievler’de bisikletsiz çocuk kalmayacak” hedefiyle projeyi aralıksız sürdürüyor.

Törende konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ‘Bu dağıtımı 42 aydır yapıyoruz. 1 Ocak 2026’da Vali Bey’i de davet ettik. Vali Bey geldi. O zaman bize ‘Bu büyük bir irade’ dedi. Gerçekten bu irade, sizlerin verdiği destekle, motivasyonla ben ve arkadaşlarım olarak 42 aydır sözümüzü tutuyoruz. Allah kısmet ettiği müddetçe de her ay 100 tane bisiklet vereceğiz. Bahçelievler’de yaklaşık 120 bin çocuğumuz var. Vali Bey, geçen bir söz verdi. Oradaki öğrencilere 2071 tane bisiklet verdi. Ben Vali Bey’e, Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Gençlerin spor yapmasını, bisiklete binmesini istiyoruz. Şu anda sıcaklık oldukça fazla. Mevsimler kaydığı gibi iklim de değişiyor. Bu iklimin değişmesinin sebebi bizim iklimimizi bozmamız. Atmosferi delmemiz. İşte burada bisikletin doğaya bir zararı yok. Benzini, motoru onları kullanmıyoruz. O yüzden bunu bilinçlendirirsek ülkemizdeki fosil yakıt kullanımını azaltırsak mazotu, benzini, dizeli bizim geleceğimiz için önemli olan gençlere daha güzel bir miras bırakacağız. Daha temiz hava, daha yeşil. Su sıkıntısı olmayan bir ortam bırakacağız. Lütfen geri dönüşümün önemine dikkat edin ve doğaya zarar vermemek çok önemli. Kazanamayanlar üzülmesinler. Bir dahaki ay yine çekeceğiz. Her ay devam edeceğiz’

Ailelere de seslenen Başkan Bahadır, çocuklarla güçlü iletişim kurmanın önemine vurgu yaparak, “Evlatlarımız bizden çekinmemeli; hata yaptıklarında korkmadan gelip bizimle konuşabilmelidir. Çocuklarımızın sporla, sanatla ve eğitimle iç içe büyümesi için hep birlikte gayret göstermeliyiz” ifadelerini kullandı.

Program, çocuklara bisikletlerinin teslim edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.