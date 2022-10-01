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Yaşam Bahçelievler sular ne zaman gelecek? Zafer Mahallesi sular kaçta gelecek 1 Ekim Cumartesi
Yaşam

Bahçelievler sular ne zaman gelecek? Zafer Mahallesi sular kaçta gelecek 1 Ekim Cumartesi

İstanbul Bahçelievler’de arışa sebebiyle su kesintisi yaşanıyor. Su kesintisinin yaşandığı mahallede bulunanlar ise ‘Sular saat kaçta gelecek?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-01 20:12:00 -
Bahçelievler sular ne zaman gelecek? Zafer Mahallesi sular kaçta gelecek 1 Ekim Cumartesi

İstanbul’da kimi zaman arıza kimi zaman bakım çalışmaları sebebiyle su kesintileri yaşanıyor. Peki, sular ne zaman gelecek?

Bahçelievler sular ne zaman gelecek? Zafer Mahallesi sular kaçta gelecek 1 Ekim Cumartesi

İlçe         :              Bahçelievler

Etkilenen Mahalleler     :              Zafer Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              01.10.2022 19:37

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 1.10.2022 tarihinde saat 23:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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