Bahçelievler sular ne zaman gelecek? Zafer Mahallesi sular kaçta gelecek 1 Ekim Cumartesi
İstanbul Bahçelievler’de arışa sebebiyle su kesintisi yaşanıyor. Su kesintisinin yaşandığı mahallede bulunanlar ise ‘Sular saat kaçta gelecek?’ sorusunun cevabını araştırıyor.
İstanbul’da kimi zaman arıza kimi zaman bakım çalışmaları sebebiyle su kesintileri yaşanıyor. Peki, sular ne zaman gelecek?
Bahçelievler sular ne zaman gelecek? Zafer Mahallesi sular kaçta gelecek 1 Ekim Cumartesi
İlçe : Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler : Zafer Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.10.2022 19:37
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.10.2022 tarihinde saat 23:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.