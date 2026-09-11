Bahçelievler Belediye Meclisi’nde çoğunluk el değiştirdi

AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanlığınca Nurettin Topçu Kültür Merkezi’nde “Yeni Üye ve Meclis Üyeleri Katılım Programı” düzenlendi.

Törende CHP’den ayrılarak AK Parti’ye geçen Bahçelievler Belediye Meclisi üyeleri Cem Şafak, Barış Ural ve Levent Arısüt’e parti rozetleri takıldı. Programda AK Parti’ye katılan diğer yeni üyelerin de rozetleri verildi.

MECLİSTEKİ DENGE DEĞİŞTİ

Üç üyenin parti değiştirmesinin ardından CHP’nin Bahçelievler Belediye Meclisi’ndeki sandalye sayısı 25’ten 22’ye geriledi. Cumhur İttifakı’nın üye sayısı ise 20’den 23’e yükseldi.

Yeni dağılımla birlikte belediye meclisindeki çoğunluk Cumhur İttifakı’na geçmiş oldu.

Programa TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanı Emrah Parlak, teşkilat mensupları ve meclis üyeleri katıldı.

ÖZDEMİR: GÜZEL İŞLERİN İÇİNDE OLACAKLAR

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bahçelievler teşkilatına selamlarını ilettiğini belirtti.

2024 yerel seçimlerinde belediye başkanlığını kazanmalarına rağmen mecliste yeterli sayıya ulaşamadıklarını hatırlatan Özdemir, yeni katılan üç üyenin Bahçelievler’e yönelik hizmetlerde sorumluluk alacağına inandığını söyledi.

Parti değiştiren meclis üyelerine karşı eleştiriler ve “linç kampanyaları” yürütülebileceğini savunan Özdemir, bunlara Bahçelievler halkına hizmet ederek6910 sunacaklarını ifade etti.

YÜKSEL’DEN ÜÇ İSME “HOŞ GELDİNİZ” MESAJI

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel de Levent Arısüt, Barış Ural ve Cem Şafak’a AK Parti’ye katılımları dolayısıyla teşekkür etti.

AK Parti’nin 14 Ağustos 2001’de başlayan siyasi yolculuğunun çeyrek asırllando bir tecrübeye dönüştüğünü belirten Yüksel, katılım programının Bahçelievler, İstanbul ve Türkiye için hayırlı olmasını diledi.

BAHADIR: TEKLİFİ BİZ GÖTÜRDÜK

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, üç meclis üyesine AK Parti’ye katılmaları için kendilerinin teklif götürdüğünü açıkladı.

Yeni üyelere parti içinde destek vereceklerini belirten Bahadır, “Bizim AK Parti’nin bir gizli ajandası yok. Türkiye’ye hizmet etmek sevdası var.” dedi.

AK Parti’nin farklı siyasi partilerden katılımlara açık olduğunu söyleyen Bahadır, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kapımız açık, kimseyi dışlamıyoruz.” sözünü hatırlattı.