Bahçeli'den Yunanistan'a S-300 tepkisi: Haydutluk örneği

HP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin MYK Toplantısının ardından açıklamalarda bulunu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

Hiç kimse yürüyüşümüzü engellemeyecektir. Son gelişmeler göstermiştir ki sosyal medyanın mutlak suretle denetim altına alınması şarttır. Bunun yanı sıra ahlaki ve hukuki açıdan sınırlandırılması hayat memat konusudur. 1 Ekim 2022 tarihinde TBMM çalışmalarına başlar başlamaz hazırlığı büyük oranda tamamlanmış olan sosyal medya düzenlemesi kanunlaştırılmalıdır. İnsanların özel hayatlarının siyaset malzemesi yapılması vahim bir ahlaksızlıktır. Milli güvenliğimiz sosyal medyada tahrip edilmemelidir.

Kılıçdaroğlu için 2023 bitiş ve tasfiye yılı olacaktır

Kılıçdaroğlu için 2023 bitiş ve tasfiye yılı olacaktır. Her şey gün gibi ortadadır. Artık saklanacak durumu kalmamıştır. Kılıçdaroğlu'nun demokrasi anlayışı sakat, milliyetçilik iddiaları sahte, adalet zihniyeti batıktır.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan sokak eyleminde görevini yapan polisimiz hakkında Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla suç duyurusu yapılması namertliktir. CHP budur. Kılıçdaroğlu'na diyorum ki: Sen affetsen ne yazar affetmesen ne yazar? Milliyetçi Hareket Partisi, kahraman güvenlik güçlerimizin sonuna kadar yanındadır.

Yunanistan'a S-300 tepkisi

Yunanistan'ın tahrikleri CHP'nin gündeminde yoktur. Mavi Vatan'daki beka mücadelesi CHP'nin umurunda değildir. Yunanistan elbette bardağı taşırmak için elinden gelen tacizleri sahnelemektedir. S-300 hava savunma sisteminin F-16'larımıza radar kilidi atması karşılıksız bırakılmaması gereken bir haydutluk örneğidir.

"Adayımız Erdoğan"

MHP 2023 seçimlerine hazırdır. Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır.

Altılı ganyan ne yapacak bilmiyoruz. Bizim adayımız belli, kararımız net.

('Seçim erkene alınacak' iddiaları) Seçimlere 9 ay 18 gün var. Onu beklemek lazım.