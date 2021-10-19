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Siyaset Bahçeli'den yeni vergi sistemi çıkışı
Siyaset

Bahçeli'den yeni vergi sistemi çıkışı

Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan MHP Lideri Devlet Bahçeli "Dar gelirli vatandaşlarımızı, asgari ücretle geçinen milyonlarca kardeşimizi, üreten insanlarımızı boğmayacak, daraltmayacak bir vergi sistemi kaçınılmaz bir ihtiyaçtır." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 10:38:00 - 2021-10-19 11:21:49
Bahçeli'den yeni vergi sistemi çıkışı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

Zillet İttifakı havanda su dövmüş, Cumhur İttifakı milletle kenetlenmiştir.

Cumhur İttifakı çiftçi dostu, Cumhur İttifakı esnaf sevgisi ile doludur.

Dar gelirli vatandaşlarımızı, asgari ücretle geçinen milyonlarca kardeşimizi, üreten insanlarımızı boğmayacak, daraltmayacak bir vergi sistemi kaçınılmaz bir ihtiyaçtır.

Herkesin gelir gücüne göre vergi ödediği adil bir sistem esas olmalıdır. Verginin üretim ve istihdam üzerindeki etkisi ile sosyal yönü birlikte değerlendirilmelidir. Vergi sistemi dinamik bir yapıya kavuşturulmalıdır.

Millet ne istiyor ise onu yapacağız. Çünkü biz Cumhur İttifakı'yız. İstismarcılara izin vermeyeceğiz. İnkarcılara pirim vermeyeceğiz. İhanetin belini kıracağız.

Siyasi kriz çıkarmakla meşgul olan siyasi partiler milletimiz tarafından not edilmektedir. Ortada bir kriz yoktur. Olsa da bundan memnun olamayız. Cumhur İttifakı'nın bir ortağı olarak hesap vermemiz gerekiyorsa bunu da seve seve veririz.

Biz krizlerin ortağı değil, insanımızın ortağıyız. Cumhur İttifakı'nın yılmaz ortağıyız.

"Kılıçdaroğlu'nun sözü kaymak tabakanın sözüdür"

Bir süredir İstanbul'un bazı ilçelerinde kağıt toplayıcı kardeşlerimiz ile ilgili istenmeyen şeyler yaşandığını görüyoruz. Bunu da Kılıçdaroğlu'nun kaşımaya çalıştığını görüyoruz. Kılıçdaroğlu garibanın yanında olduğunu söylüyor. Buna kendisi bile inanmıyor, kimseyi de inandıramıyor.

Çalışanın iyisi kötüsü olmaz. Rızkın iyisi kötüsü olmaz. Kağıt toplayıcı kardeşlerimizi rahatlatmak değil, daha insani şartlarda çalışmalarını sağlamaktır. Kılıçdaroğlu abuk sabuk konuşacağına bu işin kaynağına inmelidir. Biz bunun derinliğini 2010 yılında görmüştük. Okulsuz her köye bir okul kampanyası başlatmıştık.

Kılıçdaroğlu'nun sözü kaymak tabakanın sözüdür. Bu zihniyet sahipleri sırça köşklerde samanlık türküsü söyler.

Kılıçdaroğlu ve İP'çi yoldaşları garibanın değil, gaddarların, bölücülerin yanındadır.

"Demirtaş teröristtir, yeri de demir parmaklıkların arkasıdır"

Kılıçdaroğlu millet adına adalet istediğini açıklamış, sonunda da hainlerin isimlerini peş peşe sayarak ifşa etmiştir. Kavala ve Demirtaş neden hapiste demiş? Kavala Sorosçu'dur. Demirtaş ise teröristtir, yeri de demir parmaklıkların arkasıdır.

Cesaretin varsa bu soruyu şehit babalarının gözlerine de bakarak sor!

Kılıçdaroğlu'na bürokrasi tepkisi

Kılıçdaroğlu'nun bürokrasiye tehdit mesajı vesayetçi bir yaklaşımdır. Süre doldu, bir günde geçti. Sayın Kılıçdaroğlu ne oldu? Heyben doldu mu? Başın göğe erdi mi? Bu üslubun faili ateş olsa cürmü kadar yer yakacatır.

Kılıçdaroğlu bürokrasiye değil İBB Başkanı'na kafa yormalıdır. Bu şahıs sadece boş zamanlarında belediye binası ve İstanbul'a uğradığını görüyoruz. Bu şahıs il il kapı kapı gezmektedir. Bu şahıs neyi planlamaktadır? Birbirinize çalım atmak için fırsat kollayan curcuna ittifakına Türkiye teslim edilir mi?

"Türkiye güdümlü bir ülke olamaz"

Yunanistan Türkiye'yi hedef alan her olayda çıban başı olarak karşımıza çıkmaktadır. Cumhurbaşkanımızı hedef alan haberin de Yunan medyasından çıktığı görülmektedir. Sandıkta bulamadıklarını zorla elde etmeye niyetlenenler önce bizim bedenlerimizi çiğnemelidir. Türkiye güdümlü bir ülke olamaz.

"Bildik ve tanıdık emperyalist bir senaryodur"

Şiileri hedef alan bombalı saldırıların asıl hedefi Afganistan'ı etnik bir çatışmaya, kaosa sürüklemektir. Bildik ve tanıdık emperyalist bir senaryodur.

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Yorumlar

altan

Memurun maaşının yarısı Vergi kesintisi. Memurlara vergi muafiyeti istiyoruz.
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Yıldırım

Aynen adil vergi sistemi olmalı küçük işletmesi olanları 1998lerde götürü usul vardı maliye belirler taksitle ödenir idi şimdi muhasebe var. Küçükler için muhasebeyi kaldırın vergiler yüksek
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