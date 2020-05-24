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Siyaset

Bahçeli'den son dakika açıklaması: Hükümetin önereceği tekliflere...

MHP Genel Başkanı Bahçeli "MHP, Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili hazırlıklarını gündeme getirmek suretiyle hükümetin önereceği tekliflere tam destek verecektir." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 11:08:00 - 2020-05-24 11:37:10
Bahçeli'den son dakika açıklaması: Hükümetin önereceği tekliflere...

MHP Genel Başkanı Bahçeli yaptığı açıklamada "İnşallah Allah çok kısa sürede bu salgından milletimizi ve insanlığı kurtarır. Hüzünlüyüz ama gelecekle ilgili umutluyuz. MHP, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devamını da mümkün kılacak bazı reformların yapılması ve acilen çıkarılması gerektiği inancında. MHP, Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili hazırlıklarını gündeme getirmek suretiyle hükümetin önereceği tekliflere tam destek verecektir. MHP, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devamını da mümkün kılacak bazı reformların yapılması ve acilen çıkarılması gerektiği inancında." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

ali

vatan-millet-ezan-devlet, EBED MUDDET! varolun... tum yerli milli samimi kardslerimizin Bayrami mubarek olsun...
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