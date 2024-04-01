  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

O ilden gelen sonuç sonrası Buket Aydın neye uğradığını şaşırdı: Ağzım açık kaldı

Son dakika… İstifa edeceği konuşulan Meral Akşener’le ilgili flaş gelişme! “Abi” dediği isim tüm Türkiye’ye böyle açıkladı

Sağlıklı insanlar da akıl tutulması yaşayabilir.. Seçmende akıl tutulması!

Murat Kurum’a şarkı yapan Sinan Akçıl’dan seçim yorumu geldi! “Hepimiz Türk’üz”

Kadir Mısıroğlu 9 sene önce söylemiş! CHP iktidar olacak!

AK Parti'den MHP'ye, MHP'den AK Parti'ye geçen yerler belli oldu! Herkesi şaşırtan sonuç

Kuklacı DEM'den kukla İmamoğlu'na mesaj: 'Bu oylar benimdir demesin!'

“Selamun aleyküm derim Anadolu ayağa kalkar” demişti… 130 aday çıkaran Davutoğlu’nun ağzı bir karış açık kaldı

Batı basını seçim sonuçları sonrası şaşkına döndü: Beklemiyorduk

Kars’ta MHP rüzgarı... DEM'i ezdi geçti!
Siyaset Bahçeli'den seçim sonrası ilk açıklama!
Siyaset

Bahçeli'den seçim sonrası ilk açıklama!

Yeniakit Publisher
2024-04-01 13:44:00 - 2024-04-01 13:48:16
Bahçeli'den seçim sonrası ilk açıklama!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin açıklama yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonrası ilk açıklamasını yaptı.

Bahçeli’nin açıklamaları şöyle:

31 Mart seçimleri, Türk demokrasi hayatının yüksek bir standarda ulaştığını, bu konuda dünyaya örnek teşkil ettiğini adeta belgelemiştir. Aziz milletimizin sandık vasıtasıyla verdiği mesaj mühimdir.

Milliyetçi Hareket Partisi bu demokratik mesajı almış, seçim sonuçlarının çok boyutlu değerlendirmesini yapmak üzere kolları sıvamıştır.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi görevinin başındadır. Her alanda atılım ve reform hamlelerine kararlılıkla devam edecektir.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan devletin başıdır ve desteğimiz sonuna kadar arkasındadır.

31 Mart seçim sonuçlarını kim nasıl yorumlarsa yorumlasın, Milliyetçi Hareket Partisi müessir bir başarı elde etmiştir.

Milletimiz yerel seçimler kanalıyla bilhassa sosyal ve ekonomik sıkıntılarını paylaşmış, önümüzdeki sürecin gündem konusunu tayin etmiştir.

Ezgi Mola’dan "seçim" edepsizliği! Yuh sana be, yuh
Ezgi Mola’dan “seçim” edepsizliği! Yuh sana be, yuh

Gündem

Ezgi Mola’dan “seçim” edepsizliği! Yuh sana be, yuh

Seçim sonrası Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama
Seçim sonrası Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama

Gündem

Seçim sonrası Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama

Aslı Baykal seçim sonuçlarında CHP'yi eleştirdi: Genel seçimde umduğunu bulamaz
Aslı Baykal seçim sonuçlarında CHP'yi eleştirdi: Genel seçimde umduğunu bulamaz

Gündem

Aslı Baykal seçim sonuçlarında CHP'yi eleştirdi: Genel seçimde umduğunu bulamaz

Mete Yarar, AK Parti'ye seçimi kaybettiren grubu açıkladı! Sayılarını ilk kez duyan şaşkına dönebilir
Mete Yarar, AK Parti'ye seçimi kaybettiren grubu açıkladı! Sayılarını ilk kez duyan şaşkına dönebilir

Gündem

Mete Yarar, AK Parti'ye seçimi kaybettiren grubu açıkladı! Sayılarını ilk kez duyan şaşkına dönebilir

Şevval Sam’dan, mide bulandıran seçim paylaşımı! Yazık, vallahi yazık
Şevval Sam’dan, mide bulandıran seçim paylaşımı! Yazık, vallahi yazık

Gündem

Şevval Sam’dan, mide bulandıran seçim paylaşımı! Yazık, vallahi yazık

Mustafa Sandal’dan, ağızları açık bırakan "seçim" yorumu! Hadi git işine be yahu
Mustafa Sandal’dan, ağızları açık bırakan “seçim” yorumu! Hadi git işine be yahu

Gündem

Mustafa Sandal’dan, ağızları açık bırakan “seçim” yorumu! Hadi git işine be yahu

Sabancı’dan beklenmedik yerel seçim açıklaması! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdu
Sabancı’dan beklenmedik yerel seçim açıklaması! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdu

Gündem

Sabancı’dan beklenmedik yerel seçim açıklaması! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23