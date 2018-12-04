Bahçeli'den 'pazarlık' iddialarına cevap
MHP Lideri Devlet Bahçeli, MHP'nin, Cumhur İttifakı karşılığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Meclis Başkanlığını istediği iddialarını ilişkin "Pazarlığımız olmaz" dedi.04 Aralık 2018 Salı 11:40
Devlet Bahçeli grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. MHP'nin, Cumhur İttifakı karşılığında Cumhurbaşkanı'ndan Meclis Başkanlığını istediği iddialarını yanıtlayan Bahçeli "Pazarlığımız olmaz" dedi.
"MHP'de pazarlık söz konusu olmaz''
MHP'de pazarlık söz konusu olmaz. MHP'nin karşısında pazar bulunmaktadır, isteyen alır, isteyen satar.
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