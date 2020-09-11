Bahçeli'den olay sözler: İhtiyaç hasıl olursa...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı paylaşımda hak edenlere Osmanlı'nın şamarının indireleceğini bildirdi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kararlı hamleleri karşısında Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan ve Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un skandal hakeretlerine tarihi bir gönderme yaparak cevap verdi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 739. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri dolayısı ile sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Bahçeli, paylaşımında Doğu Akdeniz göndermesinde bulunarak Türk'ü yok etmeye kararlı hunhar emellere nasıl direnç gösterildiyse, bugün de bu büyük milletin iradesinin yeniden şahlanarak hak edenlere Osmanlı'nın şamarını indireceğini bildirdi.

MHP Lideri, Ertuğrul Gazi ile kutlu soyunun; önceki dönemlerin derin ihtilaflarından, çapsız kavgalarından mühim sonuçlar çıkardıklarını, kutuplaşarak büyük hedeflere ulaşılamayacağını engin bir feraset ile teşhis ettiklerini belirtti.

Bahçeli, Osman Gazi ile beraber, Anadolu Türkmen boylarının içine düştükleri kargaşa ve karanlıktan kurtulmaya başladıklarını, daha büyük ve daha üst ülkülerde birleşmenin kalıcı yollarını ve yöntemlerini aradıklarını vurgulayarak Çınar rüyasının bunun muharrik unsuru ve muştusu olduğunu kaydetti.

Bahçeli, Söğüt topraklarında kurulan küçük bir obadan üç kıtaya tutunan bir fikriyatın koca bir cihan devletine ulaşmasındaki sırrın, kaynaşmanın ve kucaklaşmanın akılla sağlanmasında, azim ile devam ettirilmesinde gizli olduğunu bildirdi.

Bahçeli, bu bütünleştiri ruhun bugün de özleminin çekildiğini ifade ederek, birliği ve dirliği bozulmuş, dağılmış ve birbirinden kopmuş olan Anadolu coğrafyasında vücut bulan bir uç beyliğinden, çağ açıp çağ kapatan, kıtaları baştan ayağa kaplayan devasa bir imparatorluğa ulaşılmasının temin edildiğini belirtti.

MHP Lideri, dönemin jeopolitik şartlarının gereği olarak Söğüt'ü yurt edinen 400 çadırlık Türkmen ruhunun; iç çelişkilerinden kurtulduğu takdirde dünya üzerinde nasıl bir küresel güç olunacağını gösterdiğini, bu gerçeği görmeyen ya da göremeyenlerin gaflete ve yanlışa düştüğünü vurguladı.

Ege ve Doğu Akdeniz açıklaması

Bugün korkulan bu olduğunu bildiren Bahçeli, tahrik, tuzak ve kumpasların, Türkmen ruhunun güç verdiği büyük Türk milletinin böylesine tarihi atılımı bir kez daha yapamaması için olduğunu kaydetti. Bahçeli, Doğu Akdeniz ve Ege'deki oynanan zalim oyunların gerçek sebeplerinin de burada aranması gerektiğini ifade etti.

Osmanlı'nın ardından, barış, uzlaşma ve hoşgörü ortamının bir daha yakalanamadığını belirten Bahçeli, Balkanlar'dan Ortadoğu'ya kadar birçok yerde savaşlar ve çatışmaların devam ettiğini belirterek Türk milletinin medeniyet birikiminin muazzam kültürü ile huzur, istikrar ve dengenin nişanesi olduğunu vurguladı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Osmanlı ve ardından Türkiye'nin yüksek Türk kültür ve yönetim mirasının devamı, asırlardır yüreklerde olan kahramanlık ve fedakarlık ile taçlanan kutlu veraset ve vasiyetin de bir ifadesi olduğunu belirtti.

"Haçlı zihniyetine verilmiş en kat'i cevap"

Bahçeli, Sultan Alparslan ile başlayan ve Ertuğrul Gazi ile beraber daha da sahiplenilen Anadolu coğrafyasının, uğruna verilen şehitler ile beraber vatanlaştığını kaydederek bu tarihi kararın, Türksüz bir Anadolu özlemi çeken Haçlı zihniyetine yönelik verilmiş en keskin, en kat'i cevap olduğunu sözlerine ekledi.

"Yeni bir hesaplaşma amacı ile..."

Bahçeli, Türk'ün hayat hakkını gasp etmek için plan yapanların, yüzyıllardır hapsoldukları karanlık mahzenden çıkmak için fırsat kollayanların şimdilerde yeniden bellerini doğrulttuğunu, bu planları yapanların yeni bir hesaplaşma maksadı ile küstah ve köhne taktiklerini uygulamaya başladıklarını bildirdi.

"İhtiyaç olursa cesaretle müdahale edilecektir"

Devlet Bahçeli, Ertuğrul Ocağı'nın duruşu ile, sarsılmaz dirayetiyle, sağlam mesajıyla, ceddimizin irfanı ile ve taviz vermez millet iradesi ile Türk ve İslam husumetini rehber eden muhasım ülkelere, iç ve dış işbirlikçilerine, mukabele, ihtiyaç duyulması halinde de cesaret ile müdahale edileceğini vurguladı.

"Osmanlı'nın şamarını indireceğiz"

MHP Lideri, dün içimize nifak saçmaya çalıştıklarını belirttiği tekfur kalıntılarına, Türk'ü yok etmeye kararlı hunhar emellere direnç gösterildiği gibi, bugün de bu büyük milletin iradesinin tekrardan şahlanacağını, hak edenlere Osmanlı'nın şamarını indireceğini, bunun mutlak ve muhakkak olduğunu bildirdi.

Bahçeli'den Diriliş Ertuğrul açıklaması

Bahçeli, tarih şuuruna katkıları ve Türkiye'nin geçmişine objektif ayna tutması nedeniyle, beğeni ve ilgi ile izlenen Diriliş Ertuğrul dizisinin takdire şayan olduğunu belirterek bu diziye emek veren, muazzam bir oyunculuk sahneleyen herkese teşekkürlerini iletti ve tebriklerini sundu.

Yaralandıkları halde gazi sayılmayanlarla ilgili çağrı: Acilen...

Öte yandan Bahçeli, terörle mücadele sırasında yaralanmalarına rağmen vazife malulü ve gazi sayılmayan, haklarını alamadıkları için mağduriyetler yaşayanların da gittikçe derinleşen sorunları olduğunu ve bu sorunların partiler üstü bir kavrayış ile ele alınıp çözümünün acilen sağlanması gerektiğini belirtti.

Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 1 Ekim tarihinde açılması ile beraber üzerlerine düşen sorumluluğun tam ve eksiksiz yerine getirileceğini, gazilere gecikmiş vefa borcunun bihakkın ödeneceğini vurguladı. Bahçeli, gazi ve şehitlerin eşsiz mücadeleleri ile yazılan tarihimizin onlara verilecek destekle geleceğe uzanacağını kaydetti.