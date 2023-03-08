Bahçeli'den olay çıkış! Apışıp kalacak
Meral Akşener'in siyasi hançeri konusunda deneyimli olan Devlet Bahçeli'nin dünkü Meclis Grubu’nda sarf ettiği “Bir kere satan yine satar, yine satacaktır!” sözlerini hatırlatan Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz, "Gitti, geldi: Dayatma’yı kabullendi. Siyasi kumarı kaybetti" ifadelerini kullandı.
Meral Akşener'in siyasi hançeri konusunda deneyimli olan Devlet Bahçeli'nin dünkü Meclis Grubu’nda sarf ettiği “Bir kere satan yine satar, yine satacaktır!” sözlerini hatırlatan Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz, "Gitti, geldi: Dayatma’yı kabullendi. Siyasi kumarı kaybetti" ifadelerini kullandı.
Korkmaz, şunları kaydetti:
"Meral Hanım, ‘Kumar Masası’na geri döndü. Altıncı Noter kıyafetini giydi.
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Saadet Partisi Genel Merkezi’nin önünde Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ortak Adaylığı ilan edilirken…
Suratından düşen bin parçaydı.
Altılı Masa’da yaşanan elektrikli, gergin anları onun yüzünden okumak mümkündü.
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Bir gün önceki imzasını bir anda yutup, Altılı Masa’yı sert sözlerle terk edişinin de…
Asıl taleplerini elde edemediği halde neden geri döndüğünün de…
Makul, ikna edici izahını yapamadı!
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Gitti, geldi: Dayatma’yı kabullendi.
Siyasi kumarı kaybetti.
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Şu “Seçilebilecek Aday” repliğini…
-Sarımsaklasak da mı saklasak?
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Altılı Ganyan’ın Rüzgâr Gülü’dür.
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Akşener’in siyasi hançeri konusunda pek deneyimli olan Devlet Bahçeli…
Dünkü Meclis Grubu’nda “Bir kere satan yine satar, yine satacaktır!” dedi. (...)"