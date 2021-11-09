Bahçeli'den küfürbaz Lütfü Türkkan'a çok sert sözler!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

Atatürk, Türk milletinin sinesinde kurtuluşun simgesidir. Her zaman, her ortamda hatırlayacağız.

Algı operasyonları insan ve toplum hayatını zehirlemektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlığıyla ilgili yayılmak istenen ahlaksız tezviratlar gözümüzden kaçmayan alçaklıktır. Siyasi, ekonomik ve diplomatik saldırılar yaygınlaşmaktadır.

"CHP'nin hali utanç vesikasıdır"

HDP'nin kafesine giren CHP resmen patlamıştır. Nerede anarşik vaka görülmüşse orada Cumhuriyet Halk Partisi çıkmıştır. Bu partinin kalemşörlüğünü yapan kozmopolit zihniyetler milli dokuda dipsiz kuyular açmak için çırpınmışlar, görevi bitenlerin soluğu yabancı ülkede aldığı ortaya çıkmıştır. Kemal Kılıçdaroğlu bir sonuçtur, sebep ise CHP'ni son 50 yılında yatmaktadır. Kılıçdaroğlu'nun bütün yolları Kandil'e çıkmaktadır. CHP'nin hali utanç vesikasıdır. CHP tarafını ve tercihini şeytandan yana kullanmıştır.

Kılıçdaroğlu'nun esir edilmiş bir siyasetçi olduğuna kesin kanaat getirmiş durumdayım.

CHP, HDP istediği kadar tezkereye "hayır" desin, faydası yoktur. Gerekirse Kandil'e Türk Bayrağı dikilmelidir.

Kılıçdaroğlu'nun mektubu

CHP Genel Başkanı, Türkiye'de görev yapan yabancı devlet büyükelçilerine bir mektup yollamıştır. Bu mektup, 5 Kasım skandalı olarak tarihe geçecektir. Demokrasiye kara çalmış, leke sürülmüştür. Bu mektup bir rezalettir. Zillet ittifakının yama tutmadığı ortaya çıkmıştır.

Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan

Bir şehidimizin bacısına küfretmek soysuzluktur şerefsizliktir, düşman dilidir. Bu edepsizlik, bu ahlaksızlık, bu kansızlık, içinde insan sevgisi, şehit saygısı, millete bağımlılık ve ilahi adalet hissi olan hepimizin yüreğini sağlamıştır.

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