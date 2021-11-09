  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Bahçeli'den küfürbaz Lütfü Türkkan'a çok sert sözler!
Siyaset

Bahçeli'den küfürbaz Lütfü Türkkan'a çok sert sözler!

MHP Lideri Devlet Bahçeli, şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'a çok sert sözlerle yüklendi. Bahçeli "Bir şehidimizin bacısına küfretmek soysuzluktur şerefsizliktir, düşman dilidir. Bu edepsizlik, bu ahlaksızlık, bu kansızlık, içinde insan sevgisi, şehit saygısı, millete bağımlılık ve ilahi adalet hissi olan hepimizin yüreğini sağlamıştır." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 10:41:00 - 2021-11-09 11:24:56
Bahçeli'den küfürbaz Lütfü Türkkan'a çok sert sözler!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

Atatürk, Türk milletinin sinesinde kurtuluşun simgesidir. Her zaman, her ortamda hatırlayacağız.

Algı operasyonları insan ve toplum hayatını zehirlemektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlığıyla ilgili yayılmak istenen ahlaksız tezviratlar gözümüzden kaçmayan alçaklıktır. Siyasi, ekonomik ve diplomatik saldırılar yaygınlaşmaktadır.

"CHP'nin hali utanç vesikasıdır"

HDP'nin kafesine giren CHP resmen patlamıştır. Nerede anarşik vaka görülmüşse orada Cumhuriyet Halk Partisi çıkmıştır. Bu partinin kalemşörlüğünü yapan kozmopolit zihniyetler milli dokuda dipsiz kuyular açmak için çırpınmışlar, görevi bitenlerin soluğu yabancı ülkede aldığı ortaya çıkmıştır. Kemal Kılıçdaroğlu bir sonuçtur, sebep ise CHP'ni son 50 yılında yatmaktadır. Kılıçdaroğlu'nun bütün yolları Kandil'e çıkmaktadır. CHP'nin hali utanç vesikasıdır. CHP tarafını ve tercihini şeytandan yana kullanmıştır.

Kılıçdaroğlu'nun esir edilmiş bir siyasetçi olduğuna kesin kanaat getirmiş durumdayım.

CHP, HDP istediği kadar tezkereye "hayır" desin, faydası yoktur. Gerekirse Kandil'e Türk Bayrağı dikilmelidir.

Kılıçdaroğlu'nun mektubu

CHP Genel Başkanı, Türkiye'de görev yapan yabancı devlet büyükelçilerine bir mektup yollamıştır. Bu mektup, 5 Kasım skandalı olarak tarihe geçecektir. Demokrasiye kara çalmış, leke sürülmüştür. Bu mektup bir rezalettir. Zillet ittifakının yama tutmadığı ortaya çıkmıştır.

Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan

Bir şehidimizin bacısına küfretmek soysuzluktur şerefsizliktir, düşman dilidir. Bu edepsizlik, bu ahlaksızlık, bu kansızlık, içinde insan sevgisi, şehit saygısı, millete bağımlılık ve ilahi adalet hissi olan hepimizin yüreğini sağlamıştır.

Ayrıntılar geliyor...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tartolet tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Tartolet tarifi, nasıl yapılır?

Özellikle çocuklarınızın çok seveceği bir tatlı tarif.

İran tehlikeli gelişmeyi duyurdu! ‘İHA’ları bastı, uyardık’
Dünya

İran tehlikeli gelişmeyi duyurdu! ‘İHA’ları bastı, uyardık’

İran, Umman Denizi'nde 2 ABD İHA'sını engelleyip uyardığını açıkladı.
09.11.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

09.11.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay