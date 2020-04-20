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Siyaset

Bahçeli'den 'koronavirüs Çin'de üretildi' iddialarıyla ilgili sert açıklama: Çok vahim ve trajik sonuçları olacak!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "koronavirüs Çin'de üretildi" iddialarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Şayet virüs Çin’in siyasi gayelerine hizmet maksadıyla imal edilmişse bu durumun çok vahim ve trajik sonuçları olabilecektir." dedi.

2020-04-20 15:51:00 - 2020-04-20 15:55:50
Bahçeli'den 'koronavirüs Çin'de üretildi' iddialarıyla ilgili sert açıklama: Çok vahim ve trajik sonuçları olacak!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli “KOVİD-19 Salgınına Karşı Alınan Tedbirler ve Bu Kapsamdaki Siyasi Gelişmeler” başlıklı yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamasında koronavirüsün Çin'deki bir laboratuvarda üretildiği iddialarına da değinen Bahçeli, "Şayet virüs Çin’in siyasi gayelerine hizmet maksadıyla imal edilmişse bu durumun çok vahim ve trajik sonuçları olabilecektir." dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

 "Şayet virüs Çin’in siyasi gayelerine hizmet maksadıyla imal edilmişse bu durumun çok vahim ve trajik sonuçları olabilecektir. 

İnanıyorum ki Türkiye bu badireyi en geç ramazan ayının sonuna kadar atlatacak, bayram günleri kucaklaşmalarla, sevinç ve heyecan sağanağıyla bezenip billurlaşacaktır.

Türkiye salgın dönemini en az hasarla, hızlı bir şekilde aşacak, yaralar da milli birlik ruhuyla sarılacaktır."

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Yorumlar

kehanet

çıktığı günden beri her gün bir haber yayınlanıyor yanlış olsaydı dünden yalanlardı.
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Jale

İster kasıtlı ister kasıtsız çine güzel bir ceza kesilmeli kesinlikle
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