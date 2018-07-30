Bahçeli'den Koray Aydın'ın sözlerine cevap

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:



''Gaf kelimesi sürçülisan kelimesi bunlar bir kelime veya o kelimeyi oluşturan birkaç hecenin arasında bazı yanlış telaffuz ve yanlış kavramlar nitelendirebilecek konuşmalar yaptığınız takdirde bunun adı gaf olur. Koskoca bir cümlenin içerisinde gaf olmaz. Dört kişi arasında eğer bir konuşma planlama ve dışarıdaki kitleyi o manada yönlendirmeye yönelik bir gaflete düşmüşlerse çok büyük hata işlemişlerdir. (Kasıtlı olduğunu düşünüyor musunuz?) Kesinlikle. Orada bir siyasi partinin genel başkanını yuhalattırabilecek bir tarzda gaf olmaz. Eğer bu yuhalama başlarsa bunun altından İYİ Parti kalkamaz. Herkes ayağını denk alsın. Ne yapmak istiyorlarsa ona göre hareket etsinler.

(İYİ Parti'de kopmaların olabileceği iddiaları) Kopmalar olur mu, olmaz mı bilemiyoruz. Bizden koptukları biliniyor. Tekrar kopanlar bize gelir mi onu bilemiyorum. Ama bazıları var ki hiçbir şart altında MHP ile beraberlikleri kalmamıştır."