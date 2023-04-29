Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun etnik ve mezhepçi çıkışına tepki: 'Türk ile Kürt kardeştir, bölücü ve şifreli mesajlarla ayırmak isteyen...'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" Eskişehir Mitingi'nde halka hitap etti. Kılıçdaroğlu'nun 'aleviyim' adlı videosu hakkında konuşan Bahçeli, ''Etnik ve mezhep temelli siyaset çok tehlikelidir. Kılıçdaroğlu'nun Aleviliği samimi değildir, hiçbir uzlaşmaya yanaşmamıştır'' açıklamasında bulundu. Bahçeli, ayrıca sandık mesajı verip

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde;

Haydi zilleti silelim, zaferde buluşalım. El ele verip lideri ülke Türkiye'ye ulaşalım. Gelin canlar bir olalım. Bizim yerimiz sipariş anketler değil, Eskişehir'in şaşmaz ve tartışılmaz hükmü şahsiyetindedir. 14 Mayıs 2023'te hem 13. Cumhurbaşkanı'nı seçeceğiz hem de milletvekili seçimini yapacağız. Vakit yaklaştıkça zillet ittifakının ve çıkarcıların korkuya kapıldığını görüyoruz.

''ZİLLETİN SONU YOKTUR''

Eskişehir'in onurunu, cumhurun haysiyetini koruyacak mısınız? Türkiye düşmanlarının eline düşen zillet partilerine hesap soracak mısınız? Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Erdoğan'ı sahiplenecek misiniz? Yola devam diyecek miyiz? Doğru zaman, doğru adam, 14 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan. Ezberleri hep beraber bozalım, Eskişehir'in makus talihini hep birlikte değiştirelim. Eskişehir'de vakit MHP vaktidir. CHP'ye oy veren kardeşlerim, gelin bu defa MHP diyelim. İYİ Parti'ye oy veren kardeşlerim, buzları eritip üç hilalin etrafında buluşalım. Zilletin sonu yoktur. Kılıçdaroğlu etnik ve mezhep tahrikçiliğine sapmıştır. Zilletin sonu yoktur. Kılıçdaroğlu, etnik ve mezhep tahrikçiliğine sapmıştır.

''ETNİK VE MEZHEP TEMELLİ SİYASET ÇOK TEHLİKELİDİR''

Geçtiğimiz günlerde ilk kez Alevi olduğunu itiraf etti, elbette saygı duyarız ancak bugüne kadar niye konuşmadığını, 14 Mayıs'a yaklaşırken bu açıklamaya neden gerek duyduğunu da kararlılıkla sorarız. Yezid'le kazanmaktansa Hüseyin'le şehadete de talip oluruz. Fakat mezhepçiliği milletimiz ve ülkemiz için korkunç bir tehdit olarak görürüz. Sonu uçurum olan bu yoldan derhal dönmelidir. Kılıçdaroğlu'nun Aleviliği samimi değildir, hiçbir uzlaşmaya yanaşmamıştır. Cami ne kadar bizimse cemevi de o kadar bizimdir. Hepimiz Müslümanız, Allah'ımız bir, peygamberimiz bir. Etnik ve mezhep temelli siyaset çok tehlikelidir.

''HANGİ SÖZÜ VERDİYSEK YERİNE GETİRDİK''

Milletimize hangi sözü verdiysek yerine getirdik. Cumhur İttifakı olarak kronik sorunlara neşter vurduk. Cumhur İttifakı'nın umut olduğunu gösterdik. MHP ve Cumhur İttifakı olarak asgari ücretten vergi alınmayacağını taahhüt ettik, gerçekleşti. Emeklilerimize bayramlarda ikramiye ödenmesini taahhüt ettik, gerçekleşti. Muhtara bağlanan aylık maaşın net asgari ücret miktarına yükseltilmesini taahhüt ettik, gerçekleşti.

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