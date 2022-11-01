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Siyaset Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na uyuşturucu tepkisi!
Siyaset

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na uyuşturucu tepkisi!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddialarına tepki göstererek, "Terörle mücadelede üstün gayret sergileyen jandarma ve emniyet teşkilatını zan altında bırakması doğru değil." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-01 16:53:00 -
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na uyuşturucu tepkisi!

MHP İl Başkanları Toplantısı, bugün Bahçeli başkanlığında parti genel merkezinde yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, basına kapalı gerçekleşen toplantıda partinin genel merkez, il ve ilçe teşkilatları bazında yapılan seçim çalışmaları değerlendirildi. Bu kapsamda Bahçeli'nin mitingleri ile "Adım Adım 2023 İl İl Anadolu", "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" ve "Adım Adım 2023 Köyüm Benim" sohbet toplantılarının sonuçları değerlendirildi. Bahçeli, çalışmalarından dolayı il başkanlarına teşekkür etti.

Toplantıda, ayrıca iç ve dış siyasi gündem ile ekonomideki gelişmeler ele alındı.

Kılıçdaroğlu'na tepki

Toplantıda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu ile ilgili iddiaları da gündeme geldi.

Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun iddialarını "anayasal suç" olarak nitelendirerek bu konuda gereğinin acilen yapılması gerektiğini belirtti. Bahçeli, "Kılıçdaroğlu'nun terörle mücadelede üstün gayret sergileyen jandarma ve emniyet teşkilatını zan altında bırakması doğru değildir." dedi.

Bahçeli, MHP Başkanlık Divanı'nın da kararıyla CHP-HDP ilişkilerinin incelenmesi, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun suç teşkil eden fiil ve değerlendirmelerinin analiz ve araştırılması amacıyla 2019'da oluşturulan komisyonun raporunu hatırlatarak, Kılıçdaroğlu hakkında Mecliste bekleyen fezlekenin gereğinin yapılması gerektiğini ifade etti.

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