Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na sert çıkış! 'Sonun yaklaştığını...'

MHP lideri Devlet Bahçeli, Kastamonu Cumhuriyet Meydanı'nda konuştu. Kılıçdaroğlu'nun, etnik ve mezhep kışkırtıcılığına soyunduğunu ifade eden Bahçeli, "Sonun yaklaştığını anlamıştır" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Kastamonu Cumhuriyet Meydanı’nda önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli’nin konuşmasından satır başları:

Hamdolsun tüm felaketlere karşı direnç gösterdik. Siyasi, ekonomik ve toplumsal kriz yolu gösterenleri hayal kırıklığına uğrattık. Bartın, Sinop’un da bulunduğu Batı Karadeniz’de sellerde 100’e yakın kardeşimiz hayatını kaybetmişti. Elbette son bir asrın felaketlerinden birini de 6 Şubat’ta yaşadık. 50 bin 500 kardeşimiz ebediyete intikal etti. Ülkemiz çetin imtihanlardan geçti. Hiçbir felakete geçit vermedik. Yıkılanın yerine çok daha sağlamını yapacağız. Tarihi yolculuğumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz. Bizim anlayışımızda her şeyden önce Türkiye kavrayışı hakimdir.

“BİZİM İÇİN İMKANSIZ DİYE BİR ŞEY YOKTUR”

Felaketin izleri hızla silinmiştir. 319 bin konut bir yılda bitirilmek üzere 650 bin konutun teslimi hedeflenmiştir. Bu tablo büyük bir diriliş hamlesidir. İmanın olduğu yerde imkan da vardır. Bizim için imkansız diye bir şey yoktur.

Cumhur İttifakı’nın özü sağlamdır, duruşu yerli ve millidir. Biz başkalarına benzemeyiz. Yaptık mı adam gibi yaparız.

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Geçtiğimiz gün inşası projelendiren köy evlerinden bir kısmının tamamlanmasına şahit olduk. Sözümüz sözdür hiçbir insanımızı açıkta bırakmayacağız. Hiçbir insanımıza sırt çevirmedik çevirmeyeceğiz.

14 Mayıs’tan sonra eser siyaseti kesintiye uğramamalıdır. Figüranlığa talip olan zillet partilerine Kastamonu’dan çığ gibi tepki gelmelidir.

Kılıçdaroğlu etnik ve mezhep kışkırtıcılığına soyunmuştur.