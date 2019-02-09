Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'Saray bekçisi' cevabı

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin kuruluşunun 50. yıl dönümü dolayısıyla Adana'da düzenlenen kutlama programında konuştu.

"Kılıçdaroğlu'na gerçekten acıyorum"

Gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulunan Bahçeli, CHP Genelbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, yaptığı 'saray bekçisi' açıklaması üzerinden yüklendi.

Kılıçdaroğlu'na "acıyorum" diyen Bahçeli; "Bize 'saray bekçisi' diyen Kılıçdaroğlu'na gerçekten acıyorum, perişanlığına üzülüyorum. O da biliyor ki Türkiye'nin bekası için bekçi olmaya hazırız. O da görüyor ki Türk milletinin bekası için bekçilikse bize düşen seve seve yaparız" açıklamasında bulundu.