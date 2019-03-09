Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'Kalpaklı' gönderme

MHP Genel Başkanı Devlet BahçeliTwitter hesabından bir fotoğraf paylaştı.

"Fıtrat değişir sanma! Bu kan yine o kandır..." mesajını da paylaşan Bahçeli'nin kıyafeti dikkat çekti.

Bahçeli'nin Kuvayi Milliye'yi temsil eden kalpağı giymesi, Kılıçdaroğlu'nun kendisine ve partisine yönelik yaptığı eleştirilere bir cevap olarak yorumlandı.