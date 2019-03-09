Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'Kalpaklı' gönderme
MHP lideri Devlet Bahçeli Twitter hesabından açıklama yaptı. Bahçeli'nin paylaştığı fotoğraf ise dikkat çekti. Bahçeli'nin Kuvayi Milliye'yi temsil eden kalpağı giymesi, Kılıçdaroğlu'nun kendisine ve partisine yönelik yaptığı eleştirilere bir cevap olarak yorumlandı.09 Mart 2019 Cumartesi 06:57
MHP Genel Başkanı Devlet BahçeliTwitter hesabından bir fotoğraf paylaştı.
"Fıtrat değişir sanma! Bu kan yine o kandır..." mesajını da paylaşan Bahçeli'nin kıyafeti dikkat çekti.
Bahçeli'nin Kuvayi Milliye'yi temsil eden kalpağı giymesi, Kılıçdaroğlu'nun kendisine ve partisine yönelik yaptığı eleştirilere bir cevap olarak yorumlandı.
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