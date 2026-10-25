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Siyaset Bahçeli’den Kazakistan mesajı
Siyaset

Bahçeli’den Kazakistan mesajı

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Bahçeli’den Kazakistan mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kazakistan Cumhuriyet Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye ile Kazakistan'ın Türk dünyasının iki kardeş ve dost devleti olduğunu belirterek iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel bağların güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

MHP lideri Devlet Bahçeli, 25 Ekim Kazakistan Cumhuriyet Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Bahçeli yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ve Kazakistan millet olarak aynı kökten gelen, aynı dili konuşan, aynı kültürü yaşayan, aynı tarihe sahip olan Türk dünyasının iki kardeş ve dost devletidir. Bugün farklı devletlerin çatısı altında bulunsak da asırlar önce Pir-i Türkistan Hoca Ahmet Yesevi’nin Kazakistan coğrafyasında yaktığı hikmet meşalesi, dalga dalga yayılarak Anadolu topraklarında Yunus Emre’nin eşsiz hoşgörüsüne dönüşmüş, bizi bir arada tutan en büyük güç olmuştur. Aynı manevi iklimden beslenen iki büyük ulu çınarın bize bıraktığı en değerli miras, aynı soyun evlatları olarak doğudan batıya farklılıklarımızı zenginlik olarak kabul edip aramızdaki gönül köprüsünü her geçen gün kuvvetlendirerek birbirimize muhabbetle sarılmak, Türk dünyasının birlikteliğini daha güçlü yarınlara taşımaktır. Bu duygu ile ortaya koyacağımız birliktelik aramızdaki geçmişin kadim bağını muhakkak geleceğin sarsılmaz gücüne dönüştürecektir."

"İKİ DOST VE KARDEŞ ÜLKE"

Türkiye ve Kazakistan ilişkilerinin tarihten aldığı ilhamla oldukça sağlam bir temel üzerine oturduğunu belirten Bahçeli mesajına şöyle devam etti:

"İki ülke aralarında imzaladıkları çok sayıdaki anlaşma, protokol ve iş birliği ile ilişkilerini hayli geliştirmişlerdir. 2009’da imzalanan Stratejik Ortaklık Anlaşması ile ülkelerimiz arasındaki münasebetler çok farklı bir boyuta taşınırken Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi ilişkilerimizin en üst seviyede kurumsallaşmasını temin etmiştir.

2022’de imzaladığımız ortak bildiri ile ilişkilerimiz Genişletilmiş Stratejik Ortaklık seviyesine yükseltilmiştir. İki dost ve kardeş ülke olarak başta Türk Devletleri Teşkilatı olmak üzere Birleşmiş Milletler, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı gibi uluslararası platformlarda ortak girişimlerde bulunmak bizi biz yapan en önemli husustur ve bağlarımızı daha da kuvvetlendirmektedir."

Bahçeli yazılı mesajını şu ifadelerle tamamladı:

"Bu vesile ile kardeş ve dost Kazakistan halkının 25 Ekim Cumhuriyet Günü’nü kutluyor, yaşasın Türk halklarının kardeşliği, yaşasın Türk dünyasının kardeşliği diyerek kendilerine selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Cumhuriyet Günü’nüz kutlu, devletiniz ebed müddet olsun."

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