Bahçeli’den Kastamonu’ya köstekli saat hediyesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kastamonu’ya köstekli saat hediye etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kastamonu’ya köstekli saat hediye etti. Hediyeyi MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın aldı.

MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara’yı ziyaret etti. Ankara’da ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret eden Başkan Aydın, Kastamonu’da yapılan çalışmalar hakkında MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi bilgilendirdi. Ziyaretin ardından Bahçeli, “Kastamonu’ya selamlarımı ilet” diyerek MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın’a köstekli saat hediyesinde bulundu. Başkan Aydın ise, sosyal medya hesabından “Liderimizin Kastamonu’muza selamları, birde hediyeleri var. Kendilerine hürmetlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz” dedi.

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