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Siyaset Bahçeli'den İYİ Parti'den istifa eden Ağıralioğlu açıklaması
Siyaset

Bahçeli'den İYİ Parti'den istifa eden Ağıralioğlu açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-04-05 19:43:00 -
Bahçeli'den İYİ Parti'den istifa eden Ağıralioğlu açıklaması

İYİ Parti'den zehir zemberek sözlerle istifa eden Yavuz Ağıralioğlu'na ilişkin açıklamada bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bir tek İYİ Partili bir milletvekili vicdanının sesine kulak verip cesaret gösterdi, mertçe tepkisini dile getirdi ve partisinden istifa etti" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, basın mensuplarının karşısına geçerek zehir zemberek bir açıklama ile İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Türkgün gazetesine açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Ne CHP'den ne de İYİ Parti'den hiçbir itiraz gelmedi. Rahatsız olmadılar. Bilakis bıyık altından güldüler. CHP'nin PKK'yla ve HDP'yle birlikteliği tescillendi. İYİ Parti'nin ve diğer zillet partilerinin PKK'yla ve HDP'yle eylem ve hedef ortaklığı alenileşti, pekişti. Bir tek İYİ Partili bir milletvekili vicdanının sesine kulak verip cesaret gösterdi, mertçe tepkisini dile getirdi ve partisinden istifa etti" dedi.

"CHP'yi Kandil'in mağara deliklerine İP'le bağladılar"

Zamanında MHP'den ayrılan ve İYİ Parti'ye katılanların terörü destekleyenlerin arasına düştüklerini ifade eden Bahçeli, "MHP'yi PKK'ya değişenleri nasıl izah ve ifade etmeli? Bu kadar devşirilmiş bir siyasetin ülkemize sağlayacağı en küçük bir şeyden bahsetmek akıl karı mı? Ya CHP'yi nasıl tarif edelim? Aziz Atatürk'ün partisini bölücü teröre rehin bırakanları nasıl tanımlayalım? CHP'yi Kandil'in mağara deliklerine İP'le bağladılar" diye konuştu.

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Yorumlar

Hsn

Mertçe de sen ne diye ayrı liste çıkarma havasındasın. Bak zillet ülkenin üzerine kabus olmak için birleşip tek kirli çarşaf liste ile seçime girecekler. Ayrık otu olmanın alemi ne.

İpin başkasında oldumu

İpini başkasına verirsen tabiki o nereye çekerse, o tarafa gidersin. İpsiz ve SaPsızlar chpkakadan daha tehlikeliler
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