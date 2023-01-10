Bahçeli’den ırkçı Ümit Özdağ’a: ‘Casus marjinal partinin istihbarat fosili!’
MHP lideri Devlet Bahçeli, Ankara'daki Sinan Ateş cinayetiyle ilgili konuştu. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı çok sert sözlerle hedef alan Bahçeli, Özdağ'ın açıklamalarına tepki gösterdi. Özdağ için 'istihbarat fosili' diyen Bahçeli "Adına Zafer denilen yenilmiş, casus şebekesine dönmüş marjinal partinin ümitsiz vakası" ifadelerini kullandı.
MHP lideri Devlet Bahçeli, Ankara'daki Sinan Ateş cinayetiyle ilgili konuştu. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı çok sert sözlerle hedef alan Bahçeli, Özdağ'ın açıklamalarına tepki gösterdi. Özdağ için 'istihbarat fosili' diyen Bahçeli "Adına Zafer denilen yenilmiş, casus şebekesine dönmüş marjinal partinin ümitsiz vakası" ifadelerini kullandı.
Ankara Çukurambar’da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’le ilgili MHP lideri Devlet Bahçeli’den ilk açıklama geldi. “Suskun değilim, sadece firavun taktiklerinizi, edepsiz imalarınızı, seviyesiz ithamlarınızı seyredip gerekli notlarımı aldım alıyorum” Bahçeli, cinayetin gölgesinin MHP’nin üzerine düşürülmek istendiğini iddia etti.