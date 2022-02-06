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Siyaset Bahçeli'den Hulusi Akar'a 'geçmiş olsun' mesajı
Siyaset

Bahçeli'den Hulusi Akar'a 'geçmiş olsun' mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kovid-19 testi pozitif çıkan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Yeniakit Publisher
2022-02-06 20:13:00 -
Bahçeli'den Hulusi Akar'a 'geçmiş olsun' mesajı

Bahçeli, Twitter hesabından, "Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar'ın Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkmasından dolayı geçmiş olsun dileklerimi paylaşıyor, Allah'tan acil şifalar diliyorum. Genel sağlık durumunun iyi olmasından memnuniyet duymakla birlikte hastalığı kısa sürede yeneceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

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