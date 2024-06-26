Başkan Erdoğan'dan flaş sözler! -CANLI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Aziz milletim, değerli vekil arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Yüce Meclis çatısı altından AK Parti'ye gönül veren vatandaşlarımıza selamlarımı gönderiyorum. Toplantımıza teşrif eden misafirlerimize de hoş geldiniz diyorum.

Gazzeli çocukların fotoğrafı modern dünyanın utanç defterine yazılmıştır. Bu fotoğraf İslam aleminin acizliğinin de bir sembolü olarak acıyla hatırlanacaktır. Ecdadımız tarih boyunca nasıl Filistin'e sahip çıktıysa kuruluşundan itibaren Türkiye Cumhuriyeti nasıl Filistin'e sahip çıktıysa biz de aynı kararlılıkla Filistin'e sahip çıkıyoruz.

"ZALİMLERİN KARŞISINDA DÜĞME İLİKLEMEMİZİ BEKLEMEYİN"

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Birileri Batılı ağababalarından 'Aferin' almak için Filistin direnişine çamur atma peşinde koşabilir. Ama biz masumların yanında katillerin ise dimdik karşısında duracağız. Kimse bizden zalimler karşısında düğme iliklememizi beklemesin.

İspanya ve İtalya ziyaretlerimde Gazze'yi gündeme getirdim.

Başbakan Sayın Paşinyan'ın liderliğinde Ermenistan'ın da Filistin'i tanıma kararından memnuniyet duyuyoruz. Çok daha fazla sayıda ülkenin Filistin'i tanıması için temaslarımızı sürdüreceğiz.

"NETANYAHU GİBİ BİR RUH HASTASININ ESİRİ OLMAK ZAVALLILIKTIR"

Gazze'yi yakıp yıkan İsrail'in şimdi de gözünü Lübnan'a diktiği görülmektedir. Lafa gelince özgürlükten insan hakları ve adaletten dem vuran devletlerin, Netanyahu gibi bir ruh hastasının esiri olması zavallılıktır. Netanyahu'nun savaşı yayma felaketi büyük bir yıkıma yol açacaktır. İslam dünyasının üzerine ölü toprağı serpilmiş gibi hareket etmesini üzülerek belirtiyoruz. Bölgedeki ülkeleri Lübnan ile dayanışma içerisinde olmaya davet ediyorum.

Bayram tatilinin 9 gün olmasıyla birlikte vatandaşlarımız köylerine ve tatil yerlerine ziyaret gerçekleştirdi. Bayramda 7 milyon 520 bin kişi demiryollarını kullandı. İstanbul, Antalya gibi uluslararası havalimanlarımız yeni rekorlar kırdı. Ulaştırma yatırımlarının karşılığını fazlasıyla aldık, alıyoruz.

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