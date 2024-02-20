Bahçeli'den flaş sözler!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"SİSLİ ALAN BIRAKILMAMALIDIR"

Erzincan'da milletimizi hüzne boğan bir felaket meydana geldi. Devlet ilk andan itibaren tüm imkanları seferber etti. İşçilerimizin hayata döndürülmesi yegane dilek ve beklentimizdi.

Meclis araştırma komisyonu oluşturulması isabetlidir. Hiçbir sisli alan bırakılmamalı kaza tüm yönleriyle araştırılmalıdır. Madende yaşanan felaketin derin izlerini beraber sileceğiz.

SİYASİ RANTA SERT TEPKİ

Acılar üzerinden siyasi rant yapılmamalıdır. Siyanür iddiasında bulunanlar iddialarını ispat etsin.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İstanbul'da havlu atacak olanlar Murat Kurum'a karalama kampanyasına girdiler. Kurum'un verilemeyecek hesabının olmadığı ortaya çıktı.

Ankara altın çağına kavuşacak, İstanbul muradına ulaşacaktır.

ERDOĞAN'IN MISIR ZİYARETİ

Erdoğan'ın BEA ve Mısır ziyareti gerçekten tarihidir. İnanıyorum ki Türkiye Mısır ilişkileri olması gereken seviyeye gelecek. İki ülke arasındaki balar daha da güçlenecek. Daha düne kadar İstanbul ve Kahire'nin kader çizgisi aynıydı.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkarılma hedefi sevindiricidir. Çevresiyle buzları eriten Türkiye, zillete düşen muhalefet partilerini kıskandırmaktadır.

Bu ziyaret İsrail zulmüne karşı birlik olmak demektir.

İSRAİL'İN REFAH PLANINA SERT TEPKİ

İsrail katliamlarına son vermelidir. Refah'tan uzak durmalıdır. Uluslararası toplum sadece kınamakla kalmamalı İsrail'e karşı gerekeni yapmalıdır. Küresel vicdan harekete geçmelidir.

Tekrar ediyorum 1967 sınırlarına sahip bir Filistin kurulmadan Orta Doğu'da barış sadece hayal olacaktır.

"ÖZGÜR BEY'İN ŞİFRELERİ DEM'İN ELİNDE"

Muhalefet edenler emperyalizmin konu mankeni haline gelmiştir. CHP, DEM ile iç içe geçmiştir dengeyi kaybetmiştir. CHP, DEM'lenerek ekseninden kaymıştır. Özgür Bey'in şifreleri DEM'in elinde.