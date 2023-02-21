Bahçeli'den flaş sözler!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları:

Kaos peşinde kim koşuyorsa insanlığı tartışmaya açıktır. Depremden menfaat devşirmek isteyenler hata yapar.

İnsani ve fiziki koşullar yıkımı yoğunlaştırdı. Türkiye'miz afetlerin risklerine her zaman açıktır. Siyaseti makul, medeni ve milli ilkelere müzahir yapmaktan aciz olanlar temelsiz eleştirilerini yapmadan evvel aynaya bakmalıdırlar.

Yalan haber yayan, dedikodu çıkaran, malumat kirliliğine umut bağlayan siyasi yamyamlığa heves eden kim varsa insanlığı kuşkulu ve tartışmaya açıktır.

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Bedeli ne olursa olsun Türkiye'ye sahip çıkarız.

Türkiye genelinde 6.7 milyon riskli bina tespit edildi. İnsan kaynaklı hataları sıfırlamak zorundayız. Önce tedbir alıp sonra tevekkül içinde hayatımıza devam etmeliyiz. İstanbul için hazır olmalıyız. Kaybedecek vakit yoktur. Derhal harekete geçmeliyiz.

Bu felaketten çıkardığımız derslerle daha güvenli, huzurlu, sağlam bir geleceğin temelini atmalıyız. İnsan kaynaklı hataları sıfırlamak zorundayız. Önce tedbir alıp sonra tevekkül içinde hayatımıza devam etmeliyiz.

Şehirlerimizi yeni baştan inşa ve ihya edeceğiz.

Tarihin kaydettiği en ağır doğal afetlerden birisine karşı yine tarihin kaydedeceği en büyük dayanışma ve yardımlaşma ahlakı sergileyen aziz milletimizle ne kadar övünsek azdır. Milletimiz hatır, haya, kıymet bilendir. Hamdolsun Türkiye tek millettir.

Hükümet verimli ve etkin afet yönetimiyle Kahramanmaraş’taki depremin yaralarını sarmaktadır. Devlet her şeye hakimdir. İftiralar ise beyhudedir. Acımız büyüktür. Ancak hayatta zamanın hafifletemediği ve yumuşatamadığı hiçbir acı da yoktur.

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