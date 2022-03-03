Bahçeli'den flaş sözler
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Rusya taraf olarak imza attığı anlaşmaları çiğnemiştir. Putin'in kanlı işgali haklı çıkarma çabası bir çelişki." dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Grup Toplantısı'nda, canlı yayında açıklamalarda bulunuyor...
Bahçeli'nin konuşmasının satırbaşları:
Rusya Federasyonu'nun komşusu Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyon, uluslararası hukuka ve Minsk sürecine tamamen terstir. Rusya işgal planını 2014'ten beri adım adım uygulamıştır.
Rusya taraf olarak imza attığı anlaşmaları çiğnemiştir. Putin'in kanlı işgali haklı çıkarma çabası bir çelişki.
Birleşmiş Milletler, yasa dışı ve gayrimeşru askeri hareket karşısında cılız ve zayıf kınama mesajlarından başka hiçbir şey yapamamış, suya sabuna dokunan hiçbir irade gösterememiştir.