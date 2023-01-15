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Siyaset Bahçeli'den flaş açıklama! Bütün Türkiye'ye böyle duyurdu
Siyaset

Bahçeli'den flaş açıklama! Bütün Türkiye'ye böyle duyurdu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince Kızılcahamam'da düzenlenen MYK, MDK ve Milletvekilleri Ortak Toplantısı'nın kapanışı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bahçeli, 'Cumhur İttifakı seçimlere tam manasıyla hazırdır.' dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-15 13:10:00 - 2023-01-15 13:11:24
Bahçeli'den flaş açıklama! Bütün Türkiye'ye böyle duyurdu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince Kızılcahamam'da düzenlenen MYK, MDK ve Milletvekilleri Ortak Toplantısı'nın kapanışı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bahçeli, 'Cumhur İttifakı seçimlere tam manasıyla hazırdır.' dedi.

Devlet Bahçeli, partisince Kızılcahamam'da düzenlenen MYK, MDK ve Milletvekilleri Ortak Toplantısı'nın kapanışı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Bahçeli’nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Kızılcahamam kampımızın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. İki gün süresince iç ve dış siyasi gelişmeler ele alındı. Cumhur İttifakı, 2023 seçimlerine tam manasıyla hazırdır. Algı operasyonları boşunadır.

Cumhur İttifakı’nın akıl dolu, milli siyaseti ile umutları dirilteceğiz. Hiçbir engel tanımayacağız, her insanımızı kucaklayacağız. Herkes eşittir Türkiye demeye devam edeceğiz.

Adım adım 2023 hedeflerimiz gerçekleştireceğiz. İşçimizin, çiftimizin, emeklimizin, sanayicimizin her zaman yanında olacağız. Bizim siyasetimiz ana fikri önce ülkem sonra partim şeklindedir. Biz kendimiz için hiçbir şey aramayız. Mevzu bahis Türkiye oldu mu gözümüz bir şey görmez.

Türk milleti 2023 seçimlerinde geleceğini oylayacaktır. Sızlanarak, seyrederek hiçbir şey yapamayız. Davası olan herkimse umut insanıdır. Türkiye artık feleğin çemberini kırmıştır. İstikrarlı yürüyüş devam etmelidir.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, parlamenter sistemin arızalarını telafi etmiştir. Davul kimin elindeyse tokmak da onun eline verilmiştir. Devlette uyum, denge, anlayış, ortak amaçlar doğrultusunda işleyiş başarılmıştır. Milli hedeflerimiz canlanmıştır. 

Türkiye muazzam bir çıkış ivmesi yakalamıştır. Olgunlaşmış oturmuş hali ile ikinci 5 yılı daha iyi olacaktır. Cumhurbaşkanlığı sitemini diktatörlük olarak tanımlamak ağır küstahlıktır. Yatıyorlar kalkıyorlar Cumhurbaşkanlığı hükümet sitemini eleştiriyorlar, Türkiye eski Türkiye değildir. Zillet İttifakı’nın esin kaynağı kutuplaşmadır.

Şimdiden kriz girdabına girdiler

6’lı masa darmadağındır. Her parti gizli gündemindedir. Altılı masa bir nevi konsey yapılanmasıyla Türkiye’yi yöneteceğini iddia etmektedir. Serok Ahmet ‘Cumhurbaşkanlığı kendi kararını uygularsa kriz çıkar’ diyerek zilletin potansiyel zehrini kusmuştur. 6'lı masa kriz girdabına girmiştir. 

"Açıklamalar 6'lı masanın iflas beyanıdır"

Serok ve selamsız Babacan olmak üzere 6’lı kumar masasına düşmüşlerdir. Türk siyaseti ve demokrasi adına utanç verici bir tablo karşısındayız. Açıklamalar 6'lı masanın iflas beyanıdır.

Milletimiz bunların gerçek yüzünü görmüştür. Cumhur İttifakı’nda ahenk vardır, ahlak vardır, adam gibi adamlık hakimdir.

6’lı masa oynatacağı kukla aramaktadır. Milletvekili genel seçimine adaylarınız göstererek girin, kazandığınız sandalye ile katılın. Kazanamayacağınız bir müsabakaya girmekten hazır vakit varken dönün."

 

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