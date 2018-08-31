Bahçeli'den flaş açıklama!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara Etimesgut'ta konuştu. Bahçeli 'Bizi yenemeyecekler, yıkamayacaklar. Yine sorumlu, yine milli duruş siyaseti yürüteceğiz.' dedi.

Etimesgut Belediyesinin düzenlediği toplu açılış töreninde konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimlerle ilgili açıklamada bulundu. Bahçeli, "7 ay sonraki seçimdeki 4 ayaklı sistemimiz şu olacak; yeni sisteme geçildi, kazasız, belasız sağlandı. Yeni hükümet sisteminin başarısı için yerel yönetimlerin milletimiz tarafından görevlendirilmesi en temel görevimizdir. Türkiye'de PKK'nın yöneteceği belediye kesinlikle olmamalıdır." dedi