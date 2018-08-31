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Bahçeli'den flaş açıklama!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Etimesgut Belediyesi'nce 41 eserin temel atma ve açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli 'Bizi yenemeyecekler, yıkamayacaklar. Yine sorumlu, yine milli duruş siyaseti yürüteceğiz.' dedi.

31 Ağustos 2018 Cuma 20:58
Bahçeli'den flaş açıklama!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara Etimesgut'ta konuştu. Bahçeli 'Bizi yenemeyecekler, yıkamayacaklar. Yine sorumlu, yine milli duruş siyaseti yürüteceğiz.' dedi.

Etimesgut Belediyesinin düzenlediği toplu açılış töreninde konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimlerle ilgili  açıklamada bulundu. Bahçeli, "7 ay sonraki seçimdeki 4 ayaklı sistemimiz şu olacak; yeni sisteme geçildi, kazasız, belasız sağlandı. Yeni hükümet sisteminin başarısı için yerel yönetimlerin milletimiz tarafından görevlendirilmesi en temel görevimizdir. Türkiye'de PKK'nın yöneteceği belediye kesinlikle olmamalıdır." dedi

 

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 20:58
  1. Ankara
  2. devlet bahçeli
  3. MHP

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  • TakipciTakipci59 dk önce
    Aynen Baskan.....
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