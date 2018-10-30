Bahçeli'den EYT için yeni karar!

Erken emekliliğin maliyetinin 700 milyar lirayı bulacağını söyleyen Bahçeli bu konuda ısrarcı olmayacaklarını söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün Ankara'da gerçekleştirilen Osmaniye Vakfı'nın etkinliğinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'la (EYT) ilgili de konuşan Bahçeli şunları söyledi: "Diğer muhalefet partileri ile aynı alanda bulunmak istemiyoruz. İP, CHP ve HDP ile yanyana olmak istemiyoruz. Onlar parlamenter sisteme dönme çabasında. Biz bu duruşlarını benimsemiyoruz. EYT konusunda MHP'nin seçim beyannamesinde madde vardır. Arkadaşların ön hazırlığı olmuştur.

Bu konunun, bugünkü ekonomik şartlarda değeri 700 milyarı bulacak. Bugünkü ekonomik dönemde ısrarcı olmama kanaatindeyiz. Meclis araştırması açılması konusunda MHP görüşlerini saklı tutmakla birlikte çekimser oy kullanmıştır" dedi.