Savaş Avrupa'nın kapısına dayandı! Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuciç üç komşu ülkenin ismini saydı: Bize saldırı hazırlığındalar

Dünya ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan Orta Doğu'daki savaşa kilitlenmiş durumdayken Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'ten dikkat çeken açıklamalar geldi.

3 KOMŞU ÜLKENİN İSMİNİ VERDİ: BİZE SALDIRI HAZIRLIĞINDALAR

Smederevska Palanka bölgesine yaptığı ziyarette konuşan ve ülkesinin savaşa hazırlandığını belirten Vucic, komşuları Hırvatistan, Arnavutluk ve Kosova'nın kendilerine saldırma niyetinde olduğunu iddia etti. Vucic'e göre, bu ülkeler "Rusya ile Avrupa arasındaki çatışmanın tırmanmasını bekliyor" ve küresel kaos ile Orta Doğu'daki savaşın kendilerine harekete geçmek için bir fırsat sağlayacağını umuyor. Ayrıca Sırbistan'ın hipersonik balistik füzelere sahip olduğu yönündeki iddiaları da doğrulayan Vucic, NATO'ya katılmak gibi bir niyetlerinin olmadığını vurguladı.

"İSRAİL BİZE SİLAH SATIYOR, BİZ DE ONLARA SİLAH SATIYORUZ"

Öte yandan, "Sırbistan'ın, İsrail'in silah fabrikası" olduğu yönündeki haberlere değinen Vucic, hem İsrail hem de Araplarla dost olduklarını söyledi. Silah sattıklarını belirttiği İsrail ile çok iyi ilişkilere sahip olduklarını aktaran Vucic, "Onlar bize silah satıyor, biz de onlara silah satıyoruz ve bu böyle devam edecek. Biz dijital bir ordu kuruyoruz. En modern orduya sahip olacağız." ifadesini kullandı.

"BENİM GÖREVİM ÜLKEYİ KORUMAK..."

Sırbistan ordusunun modernizasyonu konusunda İsrail'den bazı sistemler satın alındığını dile getiren Vucic, bu sistemleri ilerleyen süreçte tanıtacaklarını dile getirdi. Sırbistan'ın savunma kapasitesini güçlendirmeye devam edeceğini ve ülkesinin kimseye saldırma niyetinde olmadığını kaydeden Vucic, "Benim görevim ülkeyi korumak ve savunmasını güçlendirmek." dedi.