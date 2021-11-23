Bahçeli'den ekonomi açıklaması: Türkiye tarihi bir eşiktedir

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

Milliyetçiliğin anlamı olan biz, sayısız benlerden oluştuğuna göre milletimizin sorunlarını dile getirmiş olacağız. Bu durumda insanın maruz kaldığı her sorun siyasetimizin ilgi alanına girmek durumundadır. MHP içinde milletin olmadığı hiçbir hedefi asla kabul etmeyecektir. Çalışmalarımızın esası ve özü bu düşüncelerden oluşuyor.

Bizimle kim uğraşıyorsa hala sorumluluğumuza devam ediyoruz demektir. Saldırılar bizleri korkutamaz, yolumuzdan caydıramaz. Olsa olsa bizlere doğru yönde olduğumuza dair güç ve fikir verir. Hem kendimizi hem de aslımızı bilirsek Allah'ın izniyle başarı bizimdir, zafer bizimdir. Bizim tarafımız millettir, mazlumlardır, mağdurlardır. Partimiz bir gönül çemberidir. MHP'nin her zaman doğru anlayan Türkiye sevdalıları hep var olacaklardır.

Ne demiş Sezai Karakoç: Geceye yenilmeyen her insana, ödül olarak bir sabah, bir gündüz ve bir güneş vardır.

Öğretmenler günü mesajı

Öğretmen köklü nesillerin mimarıdır. Öğretmen bir şahıstan şahsiyet çıkaran, insana insanın inceliğini anlatan sanatkarlardır. Yarın Öğretmenler Günü'nü kutlayacağız. Öğretmenler eğitim sisteminin en temel öğesidir. Toplumdaki huzurun sağlanmasında milli kültür ve değerlerinin genç kuşaklara aktarılmasında öğretmenlerimiz baş roldür. Geleceğimizden tasarruf edemeyeceğimizden göre hiçbir şeyi öğretmenlerimizden sakınamayız. Öğretmen atamaları için sorunları çözmeliyizdir. Şehit öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Kılıçdaroğlu rahatsız mı oldu?

Değerli milletvekilleri doğru bildiklerimizi, inandığımızı değerleri, birileri kızıyor güceniyor diye söylemekten çekinmeyeceğiz. Zülfü yare dokunmak gerekiyorsa onu da yapmaktan çekinmeyeceğiz. Türk siyasetini zehirli sarmaşık gibi saran bir ahlak erozyonu vardır. Kılıçdaroğlu yine geçen hafta Yunan gazetesine röportaj vermiş ve demiş ki neden savaşıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu yozlaşmış bir zihniyetin savaştan anladığı nedir? Pençe harekatı kapsamında 831 teröristin etkisiz hale getirilmesi Kılıçdaroğlu'nu rahatsız mı etmiştir? Kırmızı listedeki teröristleri nokta operasyonlarla tasfiye etmemiz sorun mu olmuştur?

Türkiye düşmanlarıyla kucaklaşmak maksadıyla helalleşme sayfası açan Kılıçdaroğlu'nun, dilinin altındaki bakla nedir?

Yüzde 5+1 tartışması

İP’in başkanı Türkiye’nin farklı mahallerine bölündüğünü söylüyor bu bölücü bir dildir. Bölünen mahalleler değil zilletin ta kendisidir. İP başkanı yüzde 50+1’in şahsıma sorulmasını istemiş.

Onlara yüz elli artı bir anlatayım da sonuç alsınlar. Cumhurbaşkanın halk tarafından yüzde 50+1 şekliyle seçimi anaya ile getirilmiştir. Yüzde 40 oranını dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır. Bunu uluorta konuşanlar da iyi niyetli sayılamayacaktır. Bu konuyu daha fazla sündürüp çekiştirmesinler. Salt çoğunluk sistemini değiştirmek yönetim sistemine güvensizliği körükleyecektir. Milleti ne diyorsa onu savunuruz.

Enflasyon ve faiz açıklaması

Siyaseti ekonımiden, ekonomiyi siyasetten ayrı göremeyiz.

Türkiye tarihi bir eşiktedir.

Küresel enflasyon hızlı tırmanış halindedir. Talep ve arz yönlü enflasyon vardır.

Enflasyonu mal piyasasındaki aksakların ortaya çıkardığı bir sorun olarak tanımlamak doğru olur.

Türkiye bir karar verip, bunu uygulamak durumu ile karşı karşıyadır.

Bize göre hükümetin izlediği ekonomi politikası doğrudur. Sonuca göre faiz oranı ve enflasyon arasında uzun bir ilişki bulunmuştur. Milletimize karamsarlık servis etmek vatan sevgisiyle bağdaşmayan bir sorumsuzluktur.

IMF ve faiz lobisinin oyunlarıyla daha fazla yol alamayacağımız bellidir. Bağımsız kurumlar milli iradenin üzerinde olmamalıdır. Hesabı veren siyasettir, kararı veren de siyaset olmalıdır. Güvensizliği kamçılayanların geçmişte neye hizmet verdiği şimdi daha iyi anlaşılmıştır.