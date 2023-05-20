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Siyaset Bahçeli'den dikkat çeken açıklama: Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı yapmak mecburiyetindeyiz
Siyaset

Bahçeli'den dikkat çeken açıklama: Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı yapmak mecburiyetindeyiz

Yeniakit Publisher
2023-05-20 20:01:00 -
Bahçeli'den dikkat çeken açıklama: Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı yapmak mecburiyetindeyiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı 13. dönem cumhurbaşkanı yapmak mecburiyetindeyiz' dedi.

Deprem bölgesi Kahramanmaraş’ta vatandaşlara seslenen MHP lideri Devlet Bahçeli, deprem bölgesinde 102 gün içerisinde dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen bir başarı elde edildiğini belirterek, "Bu Türk milletine has bir başarıdır. Bu yönetimdeki kararlılık, cesaret ve uyumdur. Onun için kısa bir süre içerisinde yeni yüzyıl, yeni hayat ve yeni bir Türkiye'ye adım adım yaklaşmaktayız. İşte böyle bir süreçte bir de Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin uygulanmasıyla ilgili bir seçim sürecine girilmiştir. Bu seçim süreci Türkiye'de çok sayıda siyasi partinin ve ittifakın katılımıyla huzur ve güven ortamında geçmiş dönemlerde yaşanmayan bir olgunluk, sabır ve soğukkanlılıkla yapılmış ve netice itibariyle de Türkiye'de hayırlı bir sonuç 14 Mayıs akşamı alınmıştır. Bu sonuçta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yapmış olduğu hizmetlerden millet olarak vazgeçmeyeceğiz. Seninle beraber yola devam edeceğiz. İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün, huzura kavuşsun diyerek oylarını Recep Tayyip Erdoğan'a vermişlerdir” diye konuştu.

"Onu 13. dönem Cumhurbaşkanı yapmak mecburiyetindeyiz"

"28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 13. dönem cumhurbaşkanı yapmak mecburiyetindeyiz" diyen Bahçeli, "Bu oylar Kahramanmaraş'ta doruğa zirveye çıkmış, yüzde 71’e ulaşmıştır. Şimdi yeni bir seçimin tekrar arifesindeyiz. Aziz Kahramanmaraşlılar yüzde 71’den geri adım yok. Olmamalı. O sebepten dolayı sandığa nasıl gittiysek 28 Mayıs'ta tekrar gitmeliyiz. Sandıkta elimize alıp Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve onu oluşturan Cumhur İttifakı partilerine oy verdiğiniz gibi bu kez iki aday üzerinde tek bir vuruşu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yaparak 28 Mayıs'ta onu ikinci dönem, bir başka ifadeyle 13. dönem Cumhurbaşkanı yapmak mecburiyetindeyiz. Böyle bir çabaya söz veriyor muyuz? Sandığa gidiyor muyuz? Recep Tayyip Erdoğan diyor muyuz? 13. cumhurbaşkanını seçiyor muyuz? Öyleyse komşu bir ilin çocuğu olarak size bir şey söylüyorum. Adana'da çok konuşulur. Karada yüz, denizde yüz, havada yüz, ama 14 Mayıs'ta 71 noktayı geçmiş bir Kahramanmaraş için şimdi 28 Mayıs'ta Kahramanmaraş'ta yüz diyoruz. Söz mü? Havada, karada denizde olduğu gibi Türkiye'yi yeni bir yüzyılda yüzüncü yıl dönüm olarak kutlayacak mıyız?” şeklinde konuştu.

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