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Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'na ilişkin yaptığı açıklamada, "Cumhur İttifakı iyi gidiyor, karşılıklı jestler olabilir." dedi.

01 Aralık 2018 Cumartesi 15:08
Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'na ilişkin konuştu. Bahçeli, ''Cumhur İttifakı iyi gidiyor, karşılıklı jestler olabilir." dedi.

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle;

"Ergenekon davası sonuçlanma aşamasına gelmiştir. Ergenekon davası iddianameye göre çökmüş durumdadır. Çok az bir ceza söz konusudur.

Karşılıklı jestlerimiz olabilir

Cumhur ittifakı içerisinde, gönül, ülke sevdası karşılıklı saygı vardır. Karşılıklı jestler olabilir. Kendisi Arjantin'den döndükten sonra görüşme talebi olursa bu hafta görüşebiliriz.

Çalışmalar iyi gidiyor

Cumhur ittifakı iyi gidiyor, iki parti çalışıyor Cumhurbaşkanı dönünce ona sunulur çalışamalar."

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 15:08
  1. devlet bahçeli
  2. cumhur ittifakı

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