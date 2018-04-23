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Bahçeli’den CHP ve İYİ Parti’ye gönderme!

CHP ve İYİ Parti’nin “seçim oyununa” MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den değerlendirme geldi. Bahçeli, "Siyaset hile ve hülle kabul etmez." diye konuştu.

23 Nisan 2018 Pazartesi 16:13
Bahçeli’den CHP ve İYİ Parti’ye gönderme!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Genel Kurulunun, Meclisin açılışının 98. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplantısını izledi.

 Bahçeli, TBMM'den ayrılırken, CHP'den 15 milletvekilinin istifa ederek İYİ Parti'ye geçmesiyle ilgili tartışmalar çerçevesinde, kendisine eşlik eden milletvekillerine, "Siyaset hile ve hülle kabul etmez." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 16:13
  1. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
  2. CHP
  3. İYİ Parti

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