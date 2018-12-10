Bahçeli'den Binali Yıldırım açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Binali Bey aday olursa istifasına gerek yok, başımızın üstünde yeri vardır. Seçildikten sonra istifa edebilir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

Fenerbahçe’de 1907 ruhu vardın herhangi endişeye gerek yoktur. Düşmez bunlar büyük takım bunlar, üzmeyin kendinizi.

AK Parti ve MHP de iki değerimiz 51 ilde adaylar belirleniyor. 30 Büyükşehir içinde 3 tanesi MHP’nin aday çıkarmayacağız büyük il diğerleri üzerine çalışma devam ediyor.

Düşüncemiz vardır CHP, HDP işçi Partisi buradaysa gelir aday çıkartırlarsa Cumhur İttifakı'nın adayı kim olursa onu destekleriz.

Osmaniye açıklaması

Osmaniye 51 ilin kapsamı içinde, ittifak yapmıyor jest diyorlar öyle bir şey yok AK Parti de çıkartabilir biz de çıkartabiliriz. Biz zaten ilan ettik. Osmaniye jestin içinde değil jestle rest arasında farkı var.

1 Nisan günü Cumhur İttifakı çok güçlü bir şekilde uyanacak.

"Erzurum'da niçin aday çekildi?''

Erzurum AK Parti 220 bin oy almış 24 Haziran’da biz 78 bin oy almışız aday bizden olsun demenin Cumhur ittifakıyla bağdaşmaz adayların seçimidir.