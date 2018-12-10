0553 313 94 23

Bahçeli'den Binali Yıldırım açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Binali Bey aday olursa istifasına gerek yok, başımızın üstünde yeri vardır. Seçildikten sonra istifa edebilir" ifadelerini kullandı.

10 Aralık 2018 Pazartesi 15:56
Bahçeli'den Binali Yıldırım açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Binali Bey aday olursa istifasına gerek yok, başımızın üstünde yeri vardır. Seçildikten sonra istifa edebilir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

Fenerbahçe’de 1907 ruhu vardın herhangi endişeye gerek yoktur. Düşmez bunlar büyük takım bunlar, üzmeyin kendinizi.

AK Parti ve MHP de iki değerimiz 51 ilde adaylar belirleniyor. 30 Büyükşehir içinde 3 tanesi MHP’nin aday çıkarmayacağız büyük il diğerleri üzerine çalışma devam ediyor.

Düşüncemiz vardır CHP, HDP işçi Partisi buradaysa gelir aday çıkartırlarsa Cumhur İttifakı'nın adayı kim olursa onu destekleriz.

Osmaniye açıklaması

Osmaniye 51 ilin kapsamı içinde, ittifak yapmıyor jest diyorlar öyle bir şey yok AK Parti de çıkartabilir biz de çıkartabiliriz. Biz zaten ilan ettik. Osmaniye jestin içinde değil jestle rest arasında farkı var.

1 Nisan günü Cumhur İttifakı çok güçlü bir şekilde uyanacak.

"Erzurum'da niçin aday çekildi?''

Erzurum AK Parti 220 bin oy almış 24 Haziran’da biz 78 bin oy almışız aday bizden olsun demenin Cumhur ittifakıyla bağdaşmaz adayların seçimidir.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 15:56
  1. Osmaniye
  2. Erzurum
  3. devlet bahçeli

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Altının kilogramı 212 bin 200 liraya geriledi
    1. Altının kilogramı 212 bin 200 liraya..
    2. Sivasspor'da MKE Ankaragücü mesaisi..
    3. Balıkesir'de kamyonla otomobil..
    4. Ford Otosan öğrencilerin eğitimi için..
    5. Arapçanın "en kapsamlı sanal sözlüğü"..
    6. AK Parti Mardin ilçe belediye başkan..
    7. Bahçeli'den dikkat çeken Fenerbahçe..
    8. "10. İstanbul Edebiyat Festivali"..
    9. CHP'den "büyüme" eleştirisi
    10. AK Parti Muş ilçe belediye başkan..
    11. Abdullah Gül'den flaş Kılıçdaroğlu..
    12. Kuveyt Türk'ün "Altın Aracı" İzmir..
    13. GÜNCELLEME - Talha Uğurluel'e FETÖ..
    14. "İnsanlığın Medeniyeti" Programı
    15. Sınırda bir terörist yakalandı
    16. Galatasaray-Porto maçına doğru
    17. Cep telefonundan sakın bunu yapmayın!..
    18. Sarıyer'de şüpheli ölüm
    19. Yer altı çöp konteynerine düşen kişi..
    20. PFDK'den 13 futbolcuya ihtar
    Tarihçi İlber Ortaylı'dan gençlere tavsiye: Kırsal bölgelere yerleşin
    Tarihçi İlber Ortaylı'dan gençlere tavsiye: Kırsal bölgelere yerleşin
    Erdoğan, “Allah’ımız var” dedi, Fransız siyasetçi kudurdu! İğrenç sözler
    Erdoğan, “Allah’ımız var” dedi, Fransız siyasetçi kudurdu! İğrenç sözler
    Laikçi linç görevden aldırdı
    Laikçi linç görevden aldırdı
    Merkez Bankası açıkladı! Tedavülden kalkıyor
    Merkez Bankası açıkladı! Tedavülden kalkıyor
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'

    Günün Karikatürü

    9 Aralık 2018
    Brexit'in etkili partisi İslam düşmanını iş başına getirdi
    Brexit'in etkili partisi İslam düşmanını iş başına getirdi
    Amazon'un yapay zekalı robotu 24 çalışanı hastanelik etti!
    Amazon'un yapay zekalı robotu 24 çalışanı hastanelik etti!