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Siyaset Bahçeli'den aşı düşmanlarına! Kovid-19’un mutasyona uğramış siyasi türevleridir
Siyaset

Bahçeli'den aşı düşmanlarına! Kovid-19’un mutasyona uğramış siyasi türevleridir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den aşı tartışmalarını körükleyenlere ilginç benzetme.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 20:12:00 -
Bahçeli'den aşı düşmanlarına! Kovid-19’un mutasyona uğramış siyasi türevleridir

2020 yılını değerlendiren Bahçeli şunları kaydetti: “İnsanı merkezine alan medeniyet ölçülerimiz sosyal devlet anlayışının ilkeleriyle yekvücut olurken, devlet-millet dayanışması zirve düzeyde tecelli etmiş, salgının toplumsal ve ekonomik tahribatları en aza çekilmiştir. Aşı konusunda tartışmaları kamçılayıp güvensizliği körüklemek isteyenler Kovid-19’un mutasyona uğramış siyasi türevleridir. Bunlar acınacak haldedir. Milletimizde kuşku ve tereddüt uyandırmak, yalanı ve yozlaşmayı servis etmek ahlak ve vicdan krizidir. Millete rağmen siyaset yapmayı amaç görenler, milli ve manevi emanetlerle kıyasıya hesaplaşmayı hedefleyenler Türkiye’nin sırtındaki habis kamburdur.”

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