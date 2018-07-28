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Bahçeli'den ABD'nin tehdidine sert cevap!

MHP lideri Devlet Bahçeli, ABD'nin yaptırım tehdidine çok sert tepki gösterdi. Bahçeli, ''ABD, Evanjelistlerin dolduruşuna gelip bir papazı bahane göstererek Türkiye'yi tehdit etmektedir. Bu ayıptır, ahlaki kural ihlalidir, stratejik ortaklığa gölge düşürmektir, haddi ve hududu aşmak demektir'' dedi.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 17:48
Bahçeli'den ABD'nin tehdidine sert cevap!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD Başkanı Donald Trump ve yardımcısı Mike Pence'in, Türkiye'deki tutukluluğu ev hapsine çevrilen rahip Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye yaptırım uygulayacağını açıklamasına tepki gösterdi.

Devlet Bahçeli sosyal medya hesabı Twitter üzerinden şu ifadeleri kullandı:

"On yıllardır müttefiklik hukuku içinde bulunduğumuz ABD, Evanjelistlerin dolduruşuna gelip bir Papazı bahane göstererek Türkiye’yi tehdit etmektedir. Bu ayıptır, ahlaki kural ihlalidir, stratejik ortaklığa gölge düşürmektir, haddi ve hududu aşmak demektir. Malum Papaz serbest bırakılmazsa yaptırım uygulayacaklarmış! Bu üslup küstahça değil midir? Buyurgan, bulanık ve buruşmuş bir tavır sayılmayacak mıdır? Türkiye’nin tehditlere pabuç bıraktığı nerede görülmüş, nerede duyulmuştur? Türkiye-ABD ilişkilerini casusluk suçlamasıyla bağımsız ve tarafsız Türk mahkemesinde yargılanan bir Papaz riske atıp krize sokuyorsa ne söylense nafiledir. ABD Başkanı Papaz peşine düşeceğine ülkesinde misafir ettiği FETÖ’cüleri ne zaman iade edeceğini düşünmelidir. Türkiye tam bağımsız, tam bağlantısız bir ülkedir. Onun bunun ağzına bakmadık, bakmayacağız. Papaz bahanesiyle şantaja boyun eğmeyiz, eğmeyeceğiz. Tehdit acizlerin zaafı, korkakların zayıflığıdır. Kaldı ki, Türk milletine tehdit işlemez, tarihin hiçbir döneminde de işlememiştir. Papazı isteyen ABD, Pensilvanya’daki haini verirse her hal ve şartta bir takas imkân ve ihtimali doğabilecektir. Nasıl olsa, suçluların, ajanların ve hainlerin değiş-tokuşuna Soğuk Savaş yıllarında epey tesadüf edilmiştir. Kanaatim odur ki, ya bir yol ağzında, ya da bir köprübaşında suçluların takası sağlanabilecektir…"

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 17:48
  1. MHP
  2. Devlet Bahçeli
  3. ABD
  4. Donald Trump

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  • FuatFuat11 dk önce
    Bence Türkiye acik acik resmi dilden Verin bizim hain Papazi alin papazinizi demelidir bukadar net.
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